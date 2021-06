Bear Brown du peuple de l’Alaska Bush partage un message émouvant pour le défunt papa Billy pour célébrer la fête des pères

ALASKAN Bush People’s Bear Brown a partagé un message émouvant en hommage à son futur père, Billy.

La publication publiée sur les comptes Instagram personnels de Bear marque la première fête des pères que la famille a passée sans son patriarche, Billy.

Bear Brown de l’Alaska Bush People a partagé une publication émouvante à l’occasion de la fête des pères[/caption]

La star de télé-réalité s’est souvenue de son défunt père, Billy, avec cette photo[/caption]

L’homme de 34 ans a posté une photo de son défunt père portant une chemise de la NASA, avec un message sombre à ses 250 000 abonnés Instagram.

Il a écrit : « Je voudrais souhaiter à tout le monde une bonne fête de papa.

« Aujourd’hui n’est pas une journée facile pour moi, c’est le premier jour de papa que je n’ai pas mon père avec moi !

« Je sais qu’il nous regarde du ciel, j’aimerais juste qu’il soit toujours là, pour pouvoir le voir et lui dire à quel point je l’aime et j’aimerais pouvoir entendre sa voix et son rire ! »

Le frère de Bear, Noah, a également rendu hommage à leur père[/caption]

Billy est décédé après avoir subi une crise[/caption]

Ours a poursuivi: «Je suis moi-même papa maintenant, mais tout ce à quoi je peux penser aujourd’hui, c’est à quel point Da me manque!

« Tiens bon ceux que tu aimes, on ne sait jamais quand c’est le moment de les voir ! Tu me manques Da, bonne fête à papa! Je t’aime davantage! »

Le frère de Bear, Noah, âgé de 28 ans, a également posté une photo avec lui-même, sa femme, Rhain Alisa Brown, sa mère, Ami Brown ; et son père.

« Bonne fête papa, tu me manques Da, » Noé sous-titré la photo de retour.

Billy est mort après avoir souffert d’une crise dans leur maison familiale à Washington le 7 février, il avait 68 ans.

Billy laisse dans le deuil sa femme, Ami[/caption]

Ours avec son fils River, 1 an, qu’il partage avec son ex Raiven Adams[/caption]





Après la mort de Billy, le réseau de l’émission Discovery l’a qualifié de « pionnier, un homme charmant et très certainement unique en son genre ».

Bear avait déjà signalé son « la vie ne sera plus jamais la même sans » son père.

Les fans ont répondu : « Il nous manquera à tous aussi ! Quand vous regardez une famille à la télévision pendant des années, ils deviennent presque comme notre famille aussi !