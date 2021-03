Bear Brown du peuple ALASKAN Bush a rendu un autre hommage déchirant à son défunt père Billy quelques semaines après la mort tragique du patriarche.

Gamelle, 68 ans, est décédé tragiquement à son Washington à la maison le mois dernier après avoir subi une crise, laissant sa famille dévastée.

Partager le déménagement hommage à son « da » sur Instagram, Ours, 33 ans, a écrit: « Rest In Peace Da, je t’aime plus que les mots ne pourraient le dire, tu me manqueras toujours …

« J’ai hâte de te voir au paradis quand Dieu m’appelle à la maison! Tu m’as tout appris! Tu m’as appris à vivre! Je t’aime Da, je t’aime plus! »

Les fans de l’émission de télé-réalité et de la famille Brown se sont précipités pour offrir leur soutien au père dévasté.

L’un d’eux a écrit: « Envoi d’amour et de bénédictions à votre façon … Je suis vraiment désolé … c’était un homme incroyable … on se souviendra toujours de lui xo »

«J’ai brisé le cœur d’apprendre le décès de Billy. Prier pour vous tous et surtout pour votre douce maman», ajouta un autre.

Tandis qu’un troisième écrivait: « J’ai regardé l’hommage à ton père hier soir c’était très touchant… Je suis tellement désolé pour ta perte et ta famille est dans mes prières. »

En l’honneur du patriarche ABP, Discovery Channel a diffusé l’épisode commémoratif, L’héritage de Billy Brown, dimanche soir.

Ours est apparu visiblement ému lorsqu’il a dit aux fans de regarder l’émission dans une vidéo publiée sur Instagram la nuit dernière.

« Il y a un épisode spécial de Peuple de Bush d’Alaska diffusé ce soir », a-t-il dit, tout en filmant au sommet d’une montagne.

La star de télé-réalité s’est étouffée en ajoutant: « C’est honorer la mémoire de mon père. Tout le monde devrait y jeter un coup d’œil. »

L’héritage de Billy Brown a présenté des images des plus grands moments de Billy ainsi que des images inédites et des interviews avec sa famille.

Gamelle et femme Suis-je, 57, filles partagées Pluie et Snowbird et fils Ours, Mat, Joshua Bam Bam et Noé.

Noah a semblé ému comme il l’a dit dans l’émission: « La chose dont je me souviendrai le plus à propos de papa était son rêve. »

Bear, 33 ans, a ajouté: « Je vais beaucoup manquer le temps que nous avons eu. »

En février, The Sun a rapporté en exclusivité que Billy était décédé des suites d’une crise.

Médecins a tenté de le sauver avec la RCR et a appelé à un hélicoptère d’urgence.

Ours a confirmé le décès de Billy dans un post Instagram dévastateur.

À côté d’une photo de ses parents, il a écrit: « Nous avons le cœur brisé d’annoncer que notre bien-aimé patriarche Billy Brown est décédé la nuit dernière après avoir souffert d’une crise. »

Il a ajouté: «Il était notre meilleur ami – un père, un grand-père et un mari merveilleux et aimant et il nous manquera beaucoup.

«Il a vécu sa vie selon ses conditions, hors réseau et hors de la terre, et nous a aussi appris à vivre comme ça.

« Nous prévoyons d’honorer son héritage à l’avenir et de poursuivre son rêve. »

Bear a partagé plus tard photos de Billy et Ami avec son fils River, qu’il partage avec sa petite amie Raiven Adams.

Il a écrit: «Je suis content que mon père ait pu rencontrer mon fils, son petit-fils, je me souviendrai toujours du scintillement dans ses yeux quand il le tenait!

« Tenez-vous bien à vos proches! Vous ne savez jamais quand ce sera le dernier moment que vous aurez avec eux! »

Bear a été ouvert sur le chagrin qu’il a ressenti face à la mort de son père, comme il l’a récemment a écrit une lettre à ses fans pour les remercier de leur soutien pendant la période difficile.

Il a écrit: « Bonjour à tous! Ma mère voulait que je remercie personnellement tout le monde, pour tout le soutien dans cette période très difficile! De loin la période la plus difficile de ma famille, le Wolfpack a jamais traversé! »