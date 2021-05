L’ours brun d’ALASKAN Bush People a partagé que sa mère, Ami, avait «perdu son véritable amour».

Le père a publié un doux hommage à la fête des mères après la mort de son propre père Billy.

Bear Brown, du peuple d'Alaska Bush, a partagé que sa mère, Ami, avait « perdu son véritable amour »

La star de télé-réalité a publié un doux hommage à la fête des mères après la mort de son propre père Billy

Ours a posté une photo de sa mère, Ami, et de son défunt père, Billy, sous-titré: «Aujourd’hui, c’est la fête des mères !!! Je suis le plus chanceux d’avoir encore ma mère! Cela a été l’année la plus difficile pour nous tous, mais surtout pour ma mère, elle a perdu son véritable amour, en plus de 40 ans, ils n’ont jamais été séparés, et ma mère s’occupe de nous, nous consolant, ses enfants!

«Je n’ai jamais vu une telle force !!! Être mère est l’une des choses les plus difficiles qu’une femme puisse faire et mon chapeau va à toutes les mamans du monde entier! Vraiment sans des femmes aussi fortes, abandonnant pratiquement toute leur vie pour quelqu’un d’autre, le monde ne serait pas ce qu’il est.

«Une mère nous apprend à partager pour être gentils et polis pour avoir des manières et traiter les gens correctement, les mères façonnent l’avenir et le monde qui nous entoure! Personne ne donne autant qu’une mère! Joyeuse fêtes des mères maman! Sans toi, je ne serais pas moi!

«Et une très bonne fête des mères à la mère de mon fils Raiven! Elle fait un travail incroyablement génial! Bonne fête des mères à toutes les mamans et que Dieu vous bénisse! »

«Je suis le plus chanceux d'avoir encore ma mère! Bear a écrit

Bear et son ex, Raiven Adams, partagent leur fils de 1 an, River

Le peuple de Bush d’Alaska star a perdu son père, Gamelle, en février à l’âge de 68 ans après avoir subi une crise dans la maison de la famille à Washington.

Ours, le fils de Billy et Ami a confirmé le décès sur Instagram.

La légende disait: «Nous avons le cœur brisé d’annoncer que notre bien-aimé patriarche Billy Brown est décédé la nuit dernière après avoir souffert d’une crise.

«Il était notre meilleur ami – un père, un grand-père et un mari merveilleux et aimant et il nous manquera beaucoup. Il a vécu sa vie selon ses conditions, hors réseau et hors de la terre et nous a appris à vivre comme ça aussi.

«Nous prévoyons d’honorer son héritage à l’avenir et de poursuivre son rêve.»

Bear a perdu son père, Billy, en février à l'âge de 68 ans

Le mois dernier, Bear et sa petite amie et sa petite maman, Raiven ont rompu

Le mois dernier, Bear et sa petite amie et sa petite maman, Raiven, ont rompu après des allégations selon lesquelles il l’avait trompée.

Bear et son ex, Raiven, partagent le fils de 1 an, River.

Raiven a récemment partagé une vidéo d’elle-même en train de danser sur TikTok et a écrit sur le clip: «Tous ceux que je connais en personne diraient que je suis une maman et une personne formidables. Je le fais constamment pour les autres, alors les opinions des étrangers ou de mes ex ne comptent pas pour moi.

Raiven a également écrit: « Exactement, des ex de mon ex sont venus me voir et me dire ‘oh wow, tu n’es rien comme il l’avait dit.' »

Elle a terminé: «Les ex ne sont pas des sources crédibles [sic]. »





Raiven a confirmé quelques jours plus tard qu’elle ne se remettra pas avec Bear.

Aux côtés d’un selfie noir et blanc sur Instagram, Raiven a expliqué: «Avant que le drame ne se produise, je ne voulais auparavant pas faire de déclaration ou en discuter en ligne. Mais l’ours veut publier en ligne, alors je dirai simplement. Je recherche une relation saine et positive si je veux en avoir une et une vie heureuse pour notre fils.

«En tant que couple, nous ne sommes pas en mesure de lui fournir cela, il est donc dans l’intérêt de River que nous soyons séparés. Cela ne se reproduira plus car j’ai clôturé ce chapitre de ma vie et je me suis concentré sur la création d’un foyer heureux.