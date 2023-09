La troisième semaine de la saison de football universitaire est à nos portes, ce qui signifie qu’un autre épisode de « Bear Bets » est en direct !

Dans le segment « Group Chat » de l’épisode de cette semaine, Chris « The Bear » Fallica et Geoff Schwartz, Sam Panayotovich et Will Hill réflexions partagées sur le Colorado. Deion Sanders a mené les Buffs à un départ 2-0, ce qui a fait tomber le public des parieurs amoureux d’eux, alors ils discutent du grand match de ce week-end.

De plus, les gars ont déterminé quel favori sur la route ils restaient à l’écart ce week-end et, bien sûr, leurs autres paris préférés.

Allons-y !

Que penser du n°17 Coloradole démarrage à chaud continue

Sammy P : « Nous savons tous qu’ils seront dans l’Oregon la semaine prochaine. La question est : seront-ils capables de couvrir contre l’État du Colorado ? Le chiffre prévisionnel pour ce match à Vegas était Colorado -10. Nous en sommes maintenant à Colorado -23,5, et j’ai l’impression que je dois prendre le chien. Mais je ne serais pas non plus surpris s’ils gagnaient 38-10. Donc je pense que nous avons sauvé celui-ci ici. Évidemment, l’Oregon est un test beaucoup plus important. Mais oui , ce truc du Colorado est fou. Et je pense que je pourrais les détester. Je pourrais. «

Colline: «Je pense que nous devons dépasser les limites de l’anticipation avec le Colorado. … Je veux dire, je comprends que le Nebraska a eu ses chances la semaine dernière… mais cette équipe est bien meilleure que nous le pensions. Les récepteurs sont réels. Il y a évidemment du talent là-bas. Je pense qu’il existe encore des lacunes dans ces deux domaines et qu’il y aura des moyens de les contrer. Il y aura des opportunités de jouer contre eux. Je pense que la semaine prochaine dans l’Oregon sera une période vraiment difficile, mais je ne sais pas si je veux me retrouver devant cette équipe en ce moment. »

Semaine 3 de la BFC : Y a-t-il encore un pari sur le Colorado pour les Buffaloes du Colorado de Deion Sanders ?

Schwartz : « J’espère que l’État du Colorado sera détruit. Le Colorado arrive et ils gagnent 45-10. Ce chiffre prévisionnel de l’Oregon en ce moment est l’Oregon favorisé par 14,5 et cela commence à descendre de plus en plus à mesure que les gens commencent à parier sur le Colorado, et nous obtenons un bon chiffre pour l’Oregon.

L’ours: « Ce [should] soyez le point de jeu ultime contre, car vous avez remporté une victoire surprise de 21 points contre TCU et lors de votre match d’ouverture à domicile, vous avez battu le Nebraska. La semaine prochaine, vous aurez l’Oregon. C’est comme le jeu de sandwich pourri et périmé de tous les temps pour une équipe normale. Mais ce n’est pas une équipe normale. Par exemple, je ne pense pas qu’ils soient programmés de cette façon pour dire : « Nous allons simplement passer en revue les motions contre l’État du Colorado ». Je pense qu’ils veulent marquer des points contre tous ceux qu’ils affrontent.

Lequel de ces favoris sur route classés êtes-vous en train de disparaître ? FSU (-26,5) @ Collège de Boston, État de Pennsylvanie (-14,5) @ Illinois, Tennessee (-6,5) @ Floride, LSU (-9,5) @ État du Mississippi

Colline: « J’aime la Floride et mec, si vous pariez sur ces matchs depuis longtemps, il y a certainement un petit choc quand vous voyez le Tennessee marquer un touché sur la route. … Comme, comment les temps ont changé . Mais j’aime la Floride. Je pense qu’il y a un petit choc ici pour le Tennessee, qui a joué deux cupcakes à Austin Peay et en Virginie. Maintenant, vous allez aller au Swamp. C’est un match de nuit. Cette foule va soyez bruyants ; ils vont être bien hydratés. Je pense que la Floride a bien joué.

Meilleurs paris de la semaine 3 de la CFB : Illinois contre Penn State et Colorado State contre Colorado

D’autres pièces que vous aimez ce week-end ?

Schwartz : État du Michigan +16,5 contre Washington

« Je sais que l’État du Michigan connaît des troubles du côté des entraîneurs, mais Washington joue bien moins bien sur gazon, ce qui est étrange, car ils devraient se comporter bien sur gazon. La saison dernière, je crois. [both of their losses] étaient sur l’herbe. … Celui-ci semble intéressant parce que j’ai l’impression que c’est l’un de ceux du genre ‘se rallier à l’entraîneur par intérim et jouer plutôt bien contre Washington.' »

Sammy P : Armée +9 @ UTSA

« Eh bien, l’UTSA a tweeté une photo de son quart-arrière partant Frank Harris portant une botte, s’évanouissant comme des cupcakes sur le campus. Il a une botte ! Donc, je ne pense pas qu’il va jouer. Cela n’aide pas non plus l’UTSA. » C’est un match du vendredi après un match du samedi. Harris a tiré lors du dernier match et a reçu des injections dans l’orteil. Il en a parlé sur Twitter, mais souvent, c’est pire la semaine suivante. «

Meilleurs paris de la semaine 3 de la CFB : Iowa State à Ohio, Syracuse à Purdue, UL Monroe à Texas A&M

