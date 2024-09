Bear Architects conçoit le parc Zubitegi en Espagne comme une « infrastructure vivante »

Une grille en acier ouverte surmontée de toits verts en forme de berceau encadre ce parc en Espagne, qui a été réalisé par le studio de Bilbao Bear Architects.

Baptisé Zubitegi Park, le projet occupe un terrain difficile sur une ancienne usine de traitement des eaux à Mallabia avec un changement de hauteur spectaculaire et une mauvaise connexion à la route voisine.

Le parc est conçu pour être flexible et répondre à un large éventail d’activités de loisirs et de sports, qui Architectes de l’ours Il a déclaré qu’il avait été réalisé en faisant référence au travail de l’architecte britannique Cédric Price.

Plus précisément, le studio a fait référence au projet de Fun Palace de Price, non construit dans les années 1960, qui envisageait un « laboratoire de divertissement » adaptable et flexible.

« L’objectif, lié aux théories de Cédric Price, est de faire un bâtiment ouvert en termes de temps et d’usage ; un bâtiment ouvert sans intérieur qui pourrait avoir maintenant un court de padel, une aire de jeux ou une salle de sport mais qui pourrait contenir un skatepark ou un bike park dans le futur », explique le studio.

« [It is] « une infrastructure vivante pour le territoire, pour ses habitants et ses visiteurs », poursuit-il.

Deux sentiers piétonniers en rampe et un escalier en colimaçon permettent d’accéder aux deux extrémités du parc Zubitegi, traversant le changement de hauteur de la route voisine et créant un nouvel itinéraire de Mallabia à la ville voisine d’Eruma.

Encadrées par une grille en acier, ces passerelles surélevées et une terrasse circulaire à l’extrémité est du site donnent sur une zone pavée géométrique au centre, où les zones d’assise et les équipements de jeu peuvent être facilement adaptés à de nouvelles utilisations dans le futur.

Orientées vers le sud, les zones surélevées servent également de point de vue sur la forêt entourant le parc Zubitegi, où une terrasse circulaire supplémentaire est accessible par un chemin sinueux.

« L’intervention commence par générer un réseau accessible de chemins et de connexions qui fournissent un nouveau réseau de chemins conviviaux pour les personnes à mobilité réduite et génèrent un nouveau réseau de connexion avec la partie basse de Mallabia et Ermua », a expliqué Bear Architects.

« Bien éclairé et sans points noirs, avec des infrastructures pour réaliser des sports et des activités adaptés et enrichissants, il vise à générer une expérience immersive et unique à partir de la créativité de ses propositions et de la variété de ses activités et usages. »

La fine grille en béton et en acier de la structure du parc Zubitegi a été choisie pour minimiser le besoin de gros travaux de terrassement tandis que les agrégats existants sur le site ont été réutilisés pour le nouveau gravier et le pavage.

Différentes finitions colorées animent les structures métalliques, notamment le vert menthe pour les toits en berceau, le crème pâle pour les colonnes et les poutres et le rouge vif pour les balustrades.

« Les matériaux utilisés sont en partie la conséquence de l’extrême difficulté de construire sur le paysage existant », a expliqué le studio à Dezeen. « Il est extrêmement léger, il utilise de l’acier de différentes formes et couleurs, des préfabriqués en béton avec des pierres recyclées, de l’éclairage et du mobilier. »

La photographie est de Luis Diaz Diaz.