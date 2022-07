Beanie Feldstein quittera “Funny Girl” plus tôt que prévu

Beanie Feldstein, l’actrice principale de la première reprise de “Funny Girl” à Broadway, a annoncé dimanche soir sur Instagram qu’elle quitterait la production à la fin de ce mois, deux mois plus tôt que prévu.

“Jouer Fanny Brice à Broadway a été un rêve de ma vie, et le faire ces derniers mois a été une grande joie et un véritable honneur”, Feldstein écrit dans le message. “Une fois que la production a décidé de prendre le spectacle dans une direction différente, j’ai pris la décision extrêmement difficile de m’éloigner plus tôt que prévu.”