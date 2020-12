LOGAN, Utah: Justin Bean a enregistré 16 points et 11 rebonds pour mener l’État de l’Utah à une victoire de 107-62 contre l’État de San Jose lundi soir dans un match d’ouverture de la Mountain West Conference.

Bean a fait 8 des 10 coups. Brock Miller avait 14 points pour l’État de l’Utah (4-3, 1-0 Mountain West Conference). Marco Anthony a ajouté 12 points. Steven Ashworth avait 10 points. Neemias Queta a égalé un sommet en carrière avec six blocs plus huit points, neuf rebonds et cinq passes.

Richard Washington avait 20 points pour les Spartans (1-3, 0-1). Sebastian Mendoza a ajouté 11 points. Seneca Knight a eu six rebonds.

___

Pour plus d’informations sur le basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25

___

Cela a été généré par Automated Insights, http://www.automatedinsights.com/ap, en utilisant les données de STATS LLC, https://www.stats.com