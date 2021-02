Beaming Kim Kardashian envoie un message clair lors de la première nuit depuis le divorce de Kanye

Le retour éblouissant de Kim Kardashian aux yeux du public n’a rien laissé au hasard.

La superstar de télé-réalité nouvellement célibataire avait l’air absolument incroyable lorsqu’elle a été photographiée mardi, la première fois qu’elle était vue par des fans depuis la demande de divorce de son mari Kanye West.

Quelques jours après avoir franchi la première étape officielle pour mettre fin à son mariage, Kim, connaisseuse des médias, n’avait jamais été aussi belle alors qu’elle gérait soigneusement sa réapparition sur la scène publique.

Habillée pour se démarquer dans une robe vert fluo collante qui mettait en valeur ses célèbres courbes, la rayonnante de 40 ans était entourée d’un groupe de ses compagnons les plus fidèles alors qu’elle se dirigeait vers des sushis dans un hotspot de Beverly Hills.

Ses cheveux coiffés de vagues et sa peau entièrement maquillée, Kim portait une paire de talons de 688 £ de The Attico, ainsi qu’une paire de colliers élégamment superposés et une grosse bague en or.







Un accessoire particulièrement absent était son alliance, qu’elle a abandonnée avant de déposer pour mettre fin à son mariage de sept ans.

Les événements sur le tapis rouge ayant été annulés en raison des règlements de Covid, Kim a plutôt été photographié à Matsuhisa après une séance photo d’une journée aux studios Milk.

Assise à l’extérieur, laissant les paparazzi documenter chacun de ses mouvements, elle rayonna tout au long du dîner coûteux.

Le restaurant populaire est le restaurant original appartenant à Nobu Matsuhisa, le chef également derrière la chaîne Nobu. Longtemps populaire auprès de la foule A-list, c’est un endroit à voir et à être vu pour l’élite de Los Angeles.







Ici, elle a été chaleureusement accueillie par des amis, dont Jennifer Meyer et la styliste Maeve Reilly, qui étaient déjà en train de dîner.

À ses côtés se trouvaient sa sœur Kourtney et sa meilleure amie de longue date La La Anthony, l’ancienne assistante Stephanie Shepherd et Jonathan «FoodGod» Cheban, qui n’a jamais renoncé à son rôle de chef de pom-pom girl Kim.







Une Kim souriante et animée a clairement indiqué qu’elle ne pleurait pas les énormes changements dans sa vie personnelle alors qu’elle riait avec son gang et faisait la moue pour des selfies souriants pendant le dîner amical de style festif.

À un moment donné, elle a accueilli chaleureusement un fan – la liste de cheveux Arrogant_tae123 qui compte 2,1 millions d’abonnés Insta – et les deux se sont posés avec LaLa.

Depuis que la nouvelle de la demande de divorce a éclaté, Kim a posté sur les réseaux sociaux, célébrant l’anniversaire d’un ami en taquinant sa mère Kris Jenner et en écoutant des chansons de rupture.

Mais la star de Keeping Up With Kardashians, trois fois mariée, a sauvé de montrer son visage jusqu’à présent.







Avant sa première soirée en tant que femme célibataire, son ex Kanye a été repéré sans sa bague pour la première fois depuis que leur divorce a été rendu public.

Le rappeur devenu designer a été vu en survêtement alors qu’il s’arrêtait à la Yeezy Christian Academy lundi après-midi.

Dans ses papiers légaux, Kim demande la garde légale et physique conjointe des enfants et Kanye est dit par ceux qui savent être satisfait de l’arrangement.







Aucune des parties ne conteste le prenup et que l’ancien couple est déjà loin de parvenir à un accord de règlement de propriété.

Le couple, qui sont parents de North, sept ans, Saint, cinq, Chicago, trois ans, Psalm, 21 mois, serait parvenu à ses conclusions à l’amiable et « rapidement », selon les rapports du week-end.