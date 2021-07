Beam Suntory, partenaire de Boston Beer pour amener les marques dans de nouvelles catégories d’alcool

Le distillateur de Maker’s Mark Beam Suntory et le brasseur de Sam Adams Boston Beer unissent leurs forces dans le cadre d’un nouveau partenariat qui amènera les marques emblématiques dans de nouvelles catégories.

Les plans initiaux pour le partenariat à long terme comprennent l’ajout de Truly hard Seltzer de Boston Beer à la catégorie des spiritueux et l’utilisation de la marque Sauza de Beam Suntory pour les boissons prêtes à boire. Ces nouveaux produits seront lancés à la mi-2022 et les sociétés prévoient de se développer dans davantage de marques à l’avenir.

Le PDG de Boston Beer, Dave Burwick, et le PDG de Beam Suntory, Albert Baladi, ont déjà beaucoup d’expérience en travaillant ensemble. Ils se sont chevauchés chez PepsiCo il y a près de deux décennies et sont restés en contact. Baladi a déclaré que la confiance entre les deux hommes renforcerait encore le partenariat.

« J’ai appelé Albert alors que nous voyions le changement de catégorie, les changements de consommation, alors j’ai pensé que ce serait une bonne idée d’appeler Beam Suntory pour voir s’il y avait des moyens de collaborer », a déclaré Burwick à CNBC.

C’est la dernière initiative des géants de l’alcool à se diversifier et à s’adapter aux goûts changeants des consommateurs. Ces dernières années, une « quatrième catégorie » de boissons alcoolisées est apparue, brouillant la frontière entre vin, bière et spiritueux. L’année dernière, les consommateurs américains ont bu plus de boissons du segment prêt-à-boire que de spiritueux, selon le traqueur de l’industrie IWSR.

L’une des boissons à l’origine de la tendance est les cocktails en conserve prêts à boire. Entre 2019 et 2020, la catégorie des cocktails prémélangés a augmenté de 50 % aux États-Unis, selon le tracker de l’industrie IWSR. Le segment est encore relativement petit, ne représentant que 3 % du volume des spiritueux américains, selon les données du Distilled Spirits Council des États-Unis. Des sociétés comme Anheuser-Busch InBev et Molson Coors Beverage font partie de ceux qui parient sur le segment. En septembre dernier, Beam Suntory a acheté la marque de cocktails en conserve On the Rocks pour une somme non divulguée.

Les conditions financières du partenariat n’ont pas été divulguées. Cependant, Baladi a déclaré qu’il s’agissait d’un « partenariat entièrement intégré » qui va au-delà d’un simple accord de licence. Les deux PDG ont une expérience de travail dans des coentreprises, remontant à leur temps chez Pepsi.

« Nous aurons des revues stratégiques, des revues d’innovation, toutes ces bonnes choses », a-t-il déclaré. « Nous avons des équipes qui se joindront à la hanche au fur et à mesure que nous avançons. »

Beam Suntory et Boston Beer comptent s’appuyer l’une sur l’autre pour leur expertise sur les nouveaux segments et tirer parti de leurs réseaux de distribution. En raison des réglementations sur l’alcool qui diffèrent d’un État à l’autre, la bière peut avoir une voie de commercialisation différente de celle des spiritueux, qui ont tendance à être plus réglementés en raison de leur teneur en alcool plus élevée.

« Boston Beer, en tant que société brassicole, a un accès beaucoup plus large que nous, ce qui permet de mettre la marque entre les mains de très nombreux consommateurs », a déclaré Baladi.