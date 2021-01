WASHINGTON: Bradley Beal a marqué 34 points et les Wizards de Washington ont cassé leur séquence de trois défaites consécutives et ont gagné à domicile pour la première fois cette saison, battant les Phoenix Suns 128-107 contre les Phoenix Suns lundi soir.

Les Wizards (3-8), qui avaient perdu cinq de suite à domicile, ont joué sans le gardien Russell Westbrook. Il manquera au moins une semaine en raison d’une blessure au quadriceps gauche.

Devin Booker mène Phoenix (7-4) avec 33 points. Chris Paul a récolté 14 points et 11 passes. Mikal Bridges en avait également 14.

Beal, le meilleur buteur de la NBA, a obtenu huit rebonds et neuf passes. Il a raté le match du samedi avec Miami parce qu’il était dans le protocole de santé et de sécurité de la NBA.

Lors de ses deux matchs précédents, Beal a marqué 101 points, égalant le record de l’équipe avec 60 points mercredi à Philadelphie et marquant 40 points à Boston samedi.

Washington n’a jamais été à la traîne et était en avance par 32 avec 4:16 à jouer au deuxième quart.

Les Wizards ont disputé leur premier match sans le centre Thomas Bryant, qui a souffert d’un ligament croisé antérieur partiellement déchiré au genou gauche. Bryant s’est blessé au genou dans les deux premières minutes du match du samedi et est susceptible de rater le reste de la saison.

Davis Bertans avait 18 points pour Washington, tous sur 3 points.

TIP-INS

Suns: Le F / C Jalen Smith a raté son troisième match consécutif pour des raisons de protocole de santé et de sécurité. G Cameron Payne était absent pour la deuxième fois avec une cheville droite tendue.

Wizards: L’entraîneur Scott Brooks a déclaré que Westbrook avait initialement blessé les quadriceps il y a plus d’un mois. Il a été très mal frappé dans son quad au camp d’entraînement, a déclaré Brooks. Cela le dérangeait. Il a poussé à travers. Westbrook a aggravé la blessure mercredi à Philadelphie, et Brooks a déclaré qu’il s’était également luxé un doigt, et le reste aidera les deux blessures.

SUIVANT

Suns: accueillez les Hawks mercredi

Wizards: Hébergez le Jazz mercredi.

___

