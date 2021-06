Beach Town aux États-Unis écrit une série Web pour attirer les touristes fatigués par la pandémie

Vous vous souvenez de cette envie que vous ressentiez après un épisode de « Sex and the City » de faire du shopping dans les lieux de prédilection des personnages à New York et de boire des cosmopolites dans les mêmes bars ? Ou cette envie de voyager pour les falaises côtières d’Irlande après avoir regardé « Game of Thrones? » Les projecteurs flatteurs d’Hollywood ont mis de petites villes sur la carte, comme Wilmington, en Caroline du Nord, de « Dawson’s Creek » et les bois de Senoia, en Géorgie, de « The Walking Dead ». Et c’est exactement ce sur quoi les spécialistes du marketing touristique de Saint-Pétersbourg et de Clearwater, en Floride, espéraient capitaliser lorsqu’ils ont commandé une série télévisée originale et scénarisée, cherchant à attirer les touristes fatigués de la quarantaine sur les plages de sable de sucre de la région.

« Life’s Rewards » a été diffusé sur Amazon Prime le mois dernier. L’émission de huit épisodes est basée sur un gestionnaire de fortune charmant mais cavalier qui perd son argent et utilise des points de récompense de voyage pour rester à l’hôtel chic et rose Don CeSar tout en reconstruisant sa vie.

Chaque épisode ne dure que huit à quatorze minutes et a été tourné avec une société de production, un réalisateur et des acteurs locaux. La création de la série a coûté environ un million de dollars, avec des contributions de la ville et de la branche tourisme de l’État.

Certains des spots « publicitaires » tissés tout au long du dialogue sont évidents, comme l’épisode aléatoire sur le Tampa Bay Watch Discovery Center. Mais les personnages reviennent rapidement au dialogue d’avancement de l’intrigue. C’est une publicité rapide par rapport à la vente dure de 15 à 30 secondes des publicités conventionnelles.

À d’autres moments, les décors semblent naturels, comme la discothèque gay Blur ou une visite de la « maison de boules de bowling » colorée de WhimzeyLand dans un épisode présentant une chasse au trésor. Même les innombrables photos gratuites de la plage semblent pour la plupart crédibles.

« Je regarde quelque chose et je suis attiré par le spectacle à cause de l’histoire, mais aussi des endroits que je vois devant moi », a déclaré Steve Hayes, président de Visit St. Pete Clearwater, qui a noté qu’il et sa femme ont souvent parlé de visiter le Wyoming tout en regardant leur émission préférée, « Yellowstone ».

Bien que parfois maladroits, les personnages de « Life’s Rewards » désignent chaque destination de la scène par leur nom. Il n’y avait pas de faux bars de plongée ou de cafés.

« Vous commencez à construire, » Hé, cela ressemble à un endroit vraiment cool que je veux visiter « , et c’est en arrière-plan », a déclaré Hayes. « Ce n’est pas à l’avant où vous voulez passer et frapper l’avance rapide bouton. »

Il est trop tôt pour évaluer si la série a eu un impact sur le tourisme, ou même à quel point elle a été vue.

L’industrie hôtelière a été durement touchée par la pandémie, et les villes touristiques sont impatientes de profiter de la nouvelle volonté de voyager. Cela met plus de pression sur les destinations à commercialiser hors des sentiers battus.

« Chaque destination dans le monde est maintenant à la recherche de ce boom touristique. Je pense que c’est plus important que jamais », a déclaré Alexandra Delf, vice-présidente exécutive de Grifco, une société de marketing de voyages basée à Londres.

Les voyages inspirés du cinéma et de la télévision sont si populaires que l’entreprise utilise des émissions de frénésie pandémique pour promouvoir ses plus gros clients. Les publicités promotionnelles indiquent que des scènes de « Bridgerton » de Netflix ont été filmées près du Gainsborough Bath Spa. Forfaits « Game of Thrones » au Slieve Donard Resort and Spa tout tours où des scènes notables ont été filmées à proximité, y compris le camp de bataille de Robb Stark et « Red Wedding ».

Avec l’arrêt des voyages pendant la pandémie, les destinations pittoresques semblaient encore plus ambitieuses.

« Une grande partie de ce que nous faisons dans le marketing des voyages consiste à vendre ce rêve de détente », a déclaré Delf. « Cela leur donne quelque chose à espérer. »

La société de production à l’origine de l’émission de Floride a déclaré que les émissions scénarisées étaient un nouveau genre pour le marketing des voyages et qu’elle était déjà en pourparlers pour en tourner certaines pour d’autres villes de l’État.

« Nous ne voulons pas que les gens se sentent commercialisés. Nous voulons qu’ils se sentent perdus dans l’histoire et s’investissent dans les personnages comme n’importe quelle autre émission en streaming ou à la télévision, mais nous fournissons un contexte positif pour notre destination », a déclaré Brianne Maciejowski, directrice du film et de la vidéo pour Odyssey Studios. .

Les consommateurs retiennent beaucoup plus le contenu de marque par rapport à la publicité traditionnelle, a-t-elle déclaré. La série télévisée de Floride s’est terminée par un cliffhanger, une suite est donc encore possible.

« Une partie de notre modèle commercial consiste à aider les destinations à trouver une voix dans ce monde axé sur le divertissement », a déclaré Maciejowski. « Il y a beaucoup plus dans notre avenir.

