Bea Romer, première dame du Colorado qui a défendu l’école maternelle financée par l’État, est décédée à 93 ans

DENVER (AP) — L’ancienne première dame du Colorado, Bea Romer, qui a contribué à établir un financement public pour l’éducation préscolaire afin d’aider les enfants les plus nécessiteux de l’État dans les années 1980, est décédée. Elle avait 93 ans.

Romer, l’épouse de l’ancien gouverneur démocrate Roy Romer, a défendu l’éducation de la petite enfance dans tout le pays tout au long de sa vie. Elle est décédée dimanche au domicile de sa fille dans le Colorado, après une « longue maladie », selon un communiqué de sa famille. Les détails de la maladie n’ont pas été fournis.

Le projet préscolaire du Colorado, comme on l’appelait alors, était l’une des premières incarnations de ce qui est progressivement devenu un programme préscolaire universel pour les enfants du Colorado, lancé en 2023.

« Les enfants étaient la lumière de sa vie. Rien n’est comparable au sourire de Béa en présence d’un enfant. Elle n’a jamais cessé de réfléchir à la manière de rendre le monde meilleur pour eux », a déclaré Liz Romer, l’une des sept enfants de Romer.

Romer est né en 1929 à Laramie, Wyoming. Sa mère et son père, pasteur, ont finalement déménagé à Denver et Romer est diplômé du Colorado State College of Agriculture and Mechanic Arts, aujourd’hui Colorado State University, en 1951 avec un diplôme en développement de l’enfance.

En 1964, Romer a cofondé une école maternelle et un jardin d’enfants toujours en activité, avant de cofonder une école primaire et un programme de préparation des enseignants à Denver. Lorsque son mari est devenu gouverneur en 1987, elle a apporté son expertise en matière de petite enfance au poste de première dame, cherchant à soutenir les enfants les plus susceptibles de passer entre les mailles du filet.

« Bien avant que je comprenne l’importance de l’éducation de la petite enfance, Bea menait déjà la charge. … Son leadership a rendu possible toutes les améliorations du système de garde d’enfants et du système préscolaire que nous constatons dans tout notre État », a déclaré Barbara O’Brien, fondatrice de la Colorado Children’s Campaign.

Romer a siégé à huit conseils d’administration nationaux visant à améliorer l’éducation de la petite enfance, notamment la Family Resource Coalition of America et la National Association for the Education of Young Children, selon une nouvelle publiée après son décès.

Au-delà de l’éducation, Romer a visité presque tous les continents, à l’exception de l’Antarctique, a dirigé un certain nombre de clubs de lecture et a trouvé du plaisir à parcourir le Denver Art Museum, a déclaré sa famille.

Romer laisse dans le deuil son mari et ses sept enfants, ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Presse associée, La Presse associée