Be Fit Physiothérapie et Pilates-10070387 – Shaw Local

L’épaule gelée est une condition dans laquelle l’articulation de l’épaule devient raide, provoque des douleurs et limite la mobilité des articulations. Il se développe lorsque le tissu de la capsule articulaire s’enflamme et s’épaissit avec le temps, entraînant une mobilité réduite et des douleurs chroniques. Les causes peuvent inclure un traumatisme, des conditions médicales existantes telles que le diabète ou des troubles thyroïdiens, ou l’usure des articulations liée à l’âge.

L’épaule est une articulation complexe de trois os :

l’humérus – l’os du bras

l’omoplate – l’omoplate

la clavicule – la clavicule

Lorsque la capsule articulaire est enflammée, du tissu cicatriciel se forme et limite les mouvements. Cela rend difficile pour votre épaule de se déplacer dans une gamme complète de mouvements. La douleur, l’engourdissement et la faiblesse peuvent également survenir dans l’épaule et le bras.

Le premier signe d’une épaule gelée est généralement l’apparition progressive d’une douleur qui peut être légère au début, mais qui peut augmenter avec le temps et commencer à affecter les activités quotidiennes. La douleur s’aggrave généralement la nuit et rend le sommeil difficile.

Le traitement d’une épaule gelée dépend de la durée de votre état et de la gravité de vos symptômes. Généralement, la thérapie physique est recommandée en premier lieu pour aider aux exercices d’étirement et de renforcement. Ceux-ci peuvent aider à réduire la douleur et à améliorer la mobilité de l’articulation de l’épaule. Dans certains cas, des injections peuvent également être utilisées. Si la condition persiste, la chirurgie peut être une option pour aider à restaurer le mouvement et à réduire la douleur.

