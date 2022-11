Be a Santa to a Senior recueille des cadeaux pour les résidents de la région de Crystal Lake – Shaw Local

Le programme Be a Santa to a Senior de Home Plutôt vise à collecter des cadeaux pour 400 personnes âgées dans la région de Crystal Lake, a indiqué la société.

Il s’agit de la cinquième année du programme dans la région, selon un communiqué de presse.

Pour participer, jetez un coup d’œil aux arbres ou aux expositions Be a Santa to a Senior à quatre endroits dans la région: Cary-Grove Performing Arts Center, 21 Jandus Road à Cary; Martin Chevrolet, 5220 Route 14 à Crystal Lake; Tropical Smoothie, 5006 Route 14, Unité D, à Crystal Lake; et XP Performance & Coaching, 2600 Crystal Lake Road à Cary.

Des ornements portant le nom et le cadeau souhaité d’une personne âgée seront exposés, et les acheteurs peuvent acheter le cadeau demandé et le retourner déballé à l’emplacement avec l’ornement attaché. Les ornements seront disponibles jusqu’au 19 décembre.

Les membres de la communauté peuvent également consulter Listes de souhaits Amazon pour les aînés locaux. Une salutation personnalisée peut être incluse avec le cadeau, qui peut être expédié directement au bureau de Crystal Lake Home Place, situé au 241 Commerce Drive, Suite 200. Tous les cadeaux seront emballés et livrés aux personnes âgées locales à temps pour les vacances.

Pour plus d’informations sur Be a Santa to a Senior, visitez beasantatoasenior.com ou appelez le 847-318-3811. Pour en savoir plus sur l’aide aux personnes âgées à Crystal Lake, visitez imreadytocare.com.