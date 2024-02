BDR Architekci revêt un columbarium en Pologne avec du grès pâle

Les murs en grès pâle apportent une ambiance « chaleureuse et accueillante » à ce columbarium dans un cimetière à Radom, en Pologne, qui a été réalisé par le studio local BDR Architekci.

Situé au centre du cimetière municipal de Radom – l’un des plus grands cimetières de Pologne – le columbarium dispose de 2 000 niches de stockage pour les urnes funéraires, organisées en six chambres entourant une chapelle centrale en plein air.

Les chambres sont entourées de murs recouverts de grès de différentes hauteurs et conçues par BDR Architekci offrir un espace de « réflexion paisible » sans références religieuses.

“Nous avons essayé de ne pas faire référence au symbolisme ni de chercher des métaphores“, a déclaré à Dezeen, Konrad Basan, co-fondateur de BDR Architekci.

“Nous nous sommes concentrés sur la fonction, les matériaux, les proportions. Nous voulions construire un lieu ouvert aux gens, plein de verdure, avec sa propre structure et son propre ordre”, a ajouté Basan.

Le site est accessible de toutes les directions dans le cimetière, avec des itinéraires pavés sillonnant entre chacune des chambres et autour des zones courbes de plantation.

Dans chacune des chambres ouvertes, quatre murs remplis de niches entourent un espace central agrémenté d’arbres et d’un banc. Il y a aussi une ouverture menant à la chapelle centrale.

“Créer un columbarium d’une telle ampleur nécessitait un espace organisé de manière claire et accueillante”, a déclaré Basan. “C’est pourquoi nous avons divisé une si grande zone funéraire en six chambres plus petites, lui donnant ainsi un sentiment d’intimité.”

Construit avec une structure en béton, le revêtement en grès pâle du complexe a été choisi en raison de sa localité à Radom et de son utilisation sur les façades de nombreux bâtiments importants de la ville.

Parallèlement aux nouvelles chambres, BDR Architekci a également revêtu une maison pré-inhumée existante des années 1980 avec du grès assorti pour l’unifier avec le reste du complexe.

“Nous voulions qu’il soit chaleureux et accueillant, mais aussi que le savoir-faire des tailleurs de pierre soit évident dans la façon dont il a été coupé et posé”, a expliqué Basan.

“En conséquence, le columbarium contraste clairement avec les pierres tombales en marbre noir poli. [in the surrounding cemetery],” il a continué.

Dans la chapelle en plein air, un mur présente un vers des Lamentations de l’auteur de la Renaissance Jan Kochanowski qui vivait à proximité.

“Le seul élément qui a été consciemment conçu pour véhiculer un message spécifique était l’utilisation d’une citation de la plainte numéro huit”, explique Basan.

“Il semble que le columbarium soit un décor approprié non seulement pour cela mais surtout pour le déroulement d’un enterrement”, a-t-il déclaré.

BDR Architekci a été fondée en 2015 par Basan, Paweł Dadok et Maria Roj et est basée à Varsovie.

La photographie est de Jakub Certowicz.

Crédits du projet :

Architecte: BDR Architekci

Équipe: Konrad Basan, Paweł Dadok, Maria Roj, Michał Rogowski

Investisseur: Commune de Radom

Ingénieur en structure: Projet ATM

Ingénieur services : Joanna Szczudlik

Ingénieur éléctricien: Jarosław Maleńczyk

Architecte paysagiste: La.Wa Architektura Krajobrazu, Łukasz Kowalski