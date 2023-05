BCHL : Les Vees de Penticton sont champions consécutifs de la Coupe Fred Page

Les Vees de Penticton ont couronné leur saison historique dans la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique en remportant la Coupe Fred Page pour la deuxième année consécutive.

Penticton a remporté le quatrième match au Alberni Valley Multiplex par un score de 4-1, balayant les Alberni Valley Bulldogs en quatre matchs.

Penticton a encore une fois ouvert le pointage mercredi avec un but de Josh Nadeau.

La première période a été interrompue alors qu’il restait moins de cinq minutes dans le cadre parce que l’attaquant des Vees Spencer Smith s’est blessé après avoir reçu un coup sûr et a dû être aidé à sortir de la glace. Les Vees de Penticton ont ensuite fourni une mise à jour pour dire que Smith « allait bien » à l’hôpital général de la côte ouest et qu’il était de bonne humeur.

Les Vees ont de nouveau frappé en deuxième période, Brett Moravec saisissant ce qui s’est avéré être le but gagnant moins de deux minutes après le début de la période. Le défenseur des Bulldogs Owen Desilets a réussi à réduire de moitié l’avance des Vees quelques minutes plus tard, mais Moravec a marqué son deuxième but de la soirée pour donner à l’équipe visiteuse une avance de 3-1 après 40 minutes.

Bien que les Bulldogs aient pressé fort en troisième période, ils n’ont rien pu faire d’autre face au gardien des Vees, Luca Di Pasquo. Dovar Tinling de Penticton a ajouté un but dans un filet vide pour sceller l’affaire pour les Vees et en faire des champions consécutifs de la Coupe Fred Page.

« Il n’y a pas grand-chose à dire sur cette équipe des Penticton Vees », a déclaré le commissaire de la BCHL, Steven Cocker, faisant allusion à la fiche historique de 50-3-0-1 de l’équipe en saison régulière. « Ça va être difficile de regarder en arrière et de voir s’il y a eu une meilleure équipe de la BCHL dans l’histoire de la ligue.

Bradley Nadeau a remporté le trophée Jeff Tambellini en tant que MVP des séries éliminatoires de la ligue.

Pour les Bulldogs, c’était la première fois dans l’histoire de la franchise qu’ils disputaient la finale de la Fred Page Cup. Cocker a parlé en fin de soirée de l’adversité que les Bulldogs ont dû affronter tout au long de la saison.

« D’un début perdant jusqu’en novembre à décembre dans l’une des équipes les plus chaudes de la BCHL, vous devriez être fier de vos Bulldogs », a-t-il déclaré, sous les applaudissements des fans des Bulldogs qui sont restés pour encourager leur équipe.

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

Alberni Valley BulldogsBCHLPenticton Vees