BCE licencie 1 300 personnes et débranche 9 stations de radio à travers le Canada

BCE Inc. supprime 1 300 postes et ferme ou vend neuf stations de radio alors que l’entreprise prévoit d’adapter considérablement sa façon de diffuser les nouvelles.

Les postes éliminés comprennent une réduction de 6 % chez Bell Média.

Bell affirme que les suppressions d’emplois sont en réponse à des politiques publiques et à des conditions réglementaires défavorables qu’elle ne peut plus attendre.

Le plan implique de passer à une approche de salle de rédaction unique pour toutes les marques.

Le vice-président exécutif de Bell, Robert Malcolmson, a déclaré que la branche médias de l’entreprise ne pouvait pas se permettre de continuer à fonctionner avec ses différentes marques opérant indépendamment les unes des autres.

Set to shutter sont:

Funny 1290 de Winnipeg;

Funny 1060 de Calgary;

la radio TSN 1260 d’Edmonton;

BNN Bloomberg Radio 1410 de Vancouver;

Funny 1040 de Vancouver;

NewsTalk 1290 de Londres.

Bell Média vend également AM Radio 1150 et AM 820 de Hamilton, ainsi que AM 580 de Windsor, à un tiers non divulgué, sous réserve de l’approbation du CRTC.

Les postes de direction sont réduits de 6%, selon la société. Il y aura également 20 % de postes de direction en moins dans l’entreprise par rapport à 2020.

Une note interne à l’entreprise publiée mercredi indique que le personnel touché par les coupes serait informé cette semaine.

Environ 30 % des postes supprimés sont des postes actuellement vacants qui ne seront pas pourvus.

Dans une lettre ouverte, le président et chef de la direction de Bell Canada, Mirko Bibic, a déclaré que Bell Canada s’attend à perdre plus de 250 millions de dollars en revenus de téléphonie traditionnelle par an, tandis que ses activités de nouvelles subissent 40 millions de dollars en pertes d’exploitation annuelles.

« Pour réussir dans l’environnement économique, réglementaire et concurrentiel difficile d’aujourd’hui et être prêts pour la suite, nous devons accélérer notre changement par rapport à la façon dont les entreprises de télécommunications et de médias fonctionnaient dans le passé », a déclaré Bibic.