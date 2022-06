BCE Lagarde minimise les risques de récession au Sintra Forum

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a minimisé les inquiétudes concernant une récession dans la zone euro, affirmant également que son équipe est prête à relever les taux à un rythme plus rapide – si nécessaire – si l’inflation continue de grimper.

Les responsables de la banque centrale sont réunis au Portugal pour leur conférence annuelle, axée sur la flambée de l’inflation. La zone euro devrait connaître un taux d’inflation global de 6,8 % cette année, bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la BCE.

La Banque centrale européenne a tenu une réunion d’urgence au début du mois pour annoncer un nouvel outil visant à faire face aux risques de fragmentation dans la zone euro. Cependant, les acteurs du marché se sont posé des questions sur le calendrier et l’ampleur du mécanisme.

Les investisseurs s’inquiètent de la forte inflation et ont suivi de près ce que dit et fait la BCE. Les investisseurs se méfient également des niveaux élevés d’endettement en Europe, en particulier en Italie, et de la façon dont un retour à une politique monétaire plus restrictive pourrait devenir une contrainte financière pour ces économies.

S’adressant à CNBC, Erik Nielsen, économiste en chef mondial chez UniCredit, a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que le forum de cette année aborde les disparités entre les niveaux de dette publique, mais se concentre davantage sur l’avenir de la politique monétaire.

“Pouvez-vous vraiment augmenter les taux d’intérêt dans une récession même si l’inflation est élevée? Ce serait inhabituel”, a-t-il déclaré.

La BCE a confirmé début juin son intention de relever ses taux le mois prochain puis à nouveau après l’été. Cela ramènerait probablement le taux de dépôt de la BCE hors du territoire négatif et marquerait un moment massif pour la banque centrale, qui a maintenu les taux en dessous de zéro depuis 2014.