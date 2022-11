BCCI partage la vidéo de retraite de Sachin Tendulkar, les fans deviennent tous nostalgiques

Le 16 novembre, il y a neuf ans, le légendaire joueur de cricket Sachin Tendulkar annonçait sa retraite et faisait ses adieux au cricket international. Devenu nostalgique de la même chose, le Board of Control for Cricket (BCCI) en Inde a pris son compte Twitter officiel et a partagé une vidéo. La vidéo date du jour où Tendulkar a prononcé un discours émouvant. Dans la vidéo, on pouvait voir tout le stade scandant “Sachin, Sachin”. On peut également voir des gens avoir les larmes aux yeux.

“Le temps a passé vite, mais les souvenirs que vous m’avez laissés seront toujours avec moi pour toujours et à jamais et surtout le chant de” Sachin Sachin “qui résonnera dans mes oreilles jusqu’à ce que j’arrête de respirer”, a-t-il déclaré dans la vidéo. . Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir près de 850 000 vues. « En ce jour de 2013, le Master Blaster @sachin_rt a dit adieu au cricket international. Revivez son discours émouvant qui a ému tout le monde”, a lu la légende de la vidéo. “Hé, j’étais là au stade, pleurer des seaux de cricket n’a pas été le même après votre retraite, quels que soient les records battus / les tournois gagnés. Les gens continuent d’encourager Saachin au hasard. saachin pendant les matchs, c’est l’impact que tu as eu sur le cricket”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: «Je me souviens d’avoir quitté mon voyage de vacances à mi-chemin et d’avoir rejoint tout le monde à Wankhede… des gens m’ont dit que vous pouviez regarder à la télévision mais #Sachin était une émotion à cette époque et comment pourrais-je manquer ce # SRT200… Bcoz de lui notre enfance était génial.”

« Monsieur, vous avez été formidable. Finalement, je n’ai pas commencé à regarder le cricket tôt. Mais quand j’ai commencé à le regarder, j’ai été aimé et tu étais mon joueur préféré”, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Tendulkar a disputé 664 matchs internationaux de cricket au total, marquant 34 357 points au total. Il a pris sa retraite après son 200e test, que l’Inde a joué contre les Antilles à Mumbai, le 16 novembre 2013.

