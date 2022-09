BCAA célèbre avoir atteint un million de membres avec un concours conçu en Colombie-Britannique pour gagner un prix unique – Kelowna Capital News

Depuis 115 ans, BCAA aide les Britanno-Colombiens à aller de l’avant. L’organisation qui a commencé comme un humble club de 11 passionnés d’automobile à Victoria compte maintenant plus d’un million de membres, et ils ne s’arrêtent pas là.

Qu’il s’agisse de nous protéger à la maison, sur la route ou partout où la prochaine aventure pourrait nous mener, la BCAA d’aujourd’hui aide un ménage sur trois en Colombie-Britannique à protéger ce qui compte le plus avec des solutions d’assurance, venant à notre secours au bord de la route et offrant des économies quotidiennes pour aider les Britanno-Colombiens tirer le meilleur parti de la vie en Colombie-Britannique et au-delà.

Sans parler de la façon dont BCAA aide les gens à se déplacer de nouvelles façons écologiques, comme Evo Car Share dans une grande partie du Lower Mainland et Victoria et Evolve E-Bike Share, qui ont été lancés à Whistler cet été.

“Ce qui est cool d’avoir plus d’un million de membres, c’est que plus nous avons de membres, plus nous pouvons faire de bien”, déclare James McDermott, directeur de l’expérience de marque de BCAA. C’est toujours assez incroyable quand vous entendez que BCAA a sauvé la journée de quelqu’un, mais plus encore, nous avons toujours eu ce sens aigu de l’objectif – tout ce que nous faisons aide à faire une différence positive et à construire des communautés plus fortes à travers la Colombie-Britannique et à aider tous les Britanniques. Les Colombiens avancent.

One Million Strong, Faire avancer la Colombie-Britannique

Le voyage vers un million de membres de la BCAA est composé de millions d’histoires individuelles au fil des ans : des techniciens de service d’assistance routière calmes qui sauvent des conducteurs bloqués dans toute la province, des spécialistes de l’assurance qui soutiennent les familles dans les moments les plus stressants, non seulement financièrement, mais avec des conseils d’experts et des avis authentiques. se soucier. Mais au-delà des moments héroïques quotidiens, BCAA est très fier de redonner de manière à améliorer la vie des Britanno-Colombiens et des communautés de notre province.

Avec une énorme croyance dans le pouvoir de la communauté, BCAA s’engage à investir plus d’un million de dollars dans les programmes, initiatives et partenariats communautaires de la Colombie-Britannique chaque année. Ce faisant, il ouvre la voie à un avenir plus sûr, plus résilient et inclusif pour tous les Britanno-Colombiens : nous garder en sécurité à la maison et en déplacement, nous préparer à affronter les catastrophes avec plus de confiance, nous soutenir lorsque les choses tournent mal et nous aider nous sentir protégés et connectés.

Une célébration unique en son genre et une œuvre d’art commémorative NFT

Pour marquer le jalon de devenir plus d’un million de membres forts, BCAA s’est associé à l’artiste acclamé de Vancouver Carson Ting pour créer une collection d’art NFT numérique BCAA distinctif qui reflète la diversité de la Colombie-Britannique et célèbre la façon dont chaque Colombien britannique est unique. En savoir plus sur cette collaboration unique et participer pour gagner votre propre œuvre d’art numérique commémorative de la collection exclusive BCAA x Carson Ting BCBuns NFT ici.

Le concours a été créé pour les membres de la BCAA, donc si vous n’êtes pas encore membre de la BCAA, rejoignez le mouvement et courez la chance de gagner un morceau de l’histoire de la Colombie-Britannique. Visitez bcaa.com/MillionStrong pour plus de détails.

