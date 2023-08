BC Wildfire Service défend l’allumage prévu à North Shuswap

Cliff Chapman du BC Wildfire Service a répondu aux réclamations sur les réseaux sociaux concernant les effectifs de l’incendie de Bush Creek East dans le Shuswap et les détails de l’allumage prévu le 17 août.

Le BC Wildfire Service a entrepris un allumage planifié la semaine dernière près de Lee Creek et de Scotch Creek dans le but de brûler du carburant entre le feu et les pare-feu précédemment établis. Le plan était d’allumer les flammes alors que les vents soufflaient du sud, sur le feu lui-même. On s’attendait à ce que les vents se déplacent du nord plus tard dans la nuit du 17 août, date à laquelle les flammes de l’incendie s’approcheraient de l’étendue de terre déjà brûlée à partir de l’allumage.

Chapman a déclaré que l’incendie de Bush Creek East avait dépassé la ligne de contrôle que le BC Wildfire Service avait brûlée, puis s’était propagé dans les communautés de North Shuswap.

« Nous avons quand même réussi à protéger certaines de ces propriétés le long du North Shuswap, par centaines », a déclaré Chapman. « Malheureusement, nous avons également vu la dévastation que le corps principal de cet incendie a eu dans des régions comme Scotch Creek, Celista et d’autres. Et nos pensées vont aux personnes qui ont vu les effets dévastateurs de cet incendie faire son chemin. »

Chapman a déclaré que l’allumage planifié est utilisé assez fréquemment en Colombie-Britannique et dans le monde entier, notant que lorsque les conditions sont aussi sèches qu’elles le sont actuellement dans la province, les tactiques traditionnelles de lutte contre les incendies, telles que l’utilisation de bombardiers à eau et les opérations au sol, ne réussiront pas.

« L’élimination du carburant est, dans de nombreux cas, la meilleure façon d’essayer de protéger les infrastructures et les valeurs avant le début d’un incendie », a-t-il déclaré. « Et quand on sait qu’il y a des vents soutenus de 40 à 50 kilomètres venir, nous savions que nous devions éliminer ce carburant. Et encore une fois, je tiens à souligner que cela a été largement réussi et qu’il a protégé des centaines de propriétés dans la région de Shuswap.

Chapman a ajouté que ce n’était pas l’allumage prévu qui avait permis aux deux incendies – Lower East Adams Lake et Bush Creek East – dans la région d’Adams Lake de fusionner.

« C’est en fait le vent du front froid qui a poussé les incendies ensemble et les a fusionnés vers l’autoroute 1, ce qui a finalement conduit à la fermeture de l’autoroute 1 », a déclaré Chapman.

On lui a demandé dans quelle mesure il était convaincu qu’aucune maison supplémentaire n’avait été perdue en raison de la décision de procéder à l’allumage prévu.

« Je suis très confiant que cet allumage prévu s’est déroulé dans le bon contexte de planification, pour éliminer le carburant entre le corps principal de l’incendie et les communautés du nord de Shuswap », a déclaré Chapman. «Je suis convaincu que ce n’est pas notre allumage prévu qui a fait que le feu s’est déplacé dans le North Shuswap. Les vents soufflaient à 40 kilomètres à l’heure, soutenus. Nous avons vu ce feu faire une course de 22 kilomètres autour de notre allumage prévu. Je suis convaincu que l’allumage planifié a supprimé du carburant et sauvé des maisons.

Jim Cooperman, qui vit à Lee Creek et dont la maison a survécu à l’incendie de forêt, n’est pas d’accord avec l’évaluation de Chapman.

« L’incendie lui-même a été directement causé par les pompiers car ils ont laissé un retour de flamme, un brûlage contrôlé, au pire moment et sans faire de reconnaissance appropriée », a-t-il déclaré à KTW.

« C’est une manœuvre risquée, faire un back burn, faire un brûlage contrôlé pour essayer d’arrêter un feu qui fait rage. Et ils l’ont fait parce qu’ils craignaient que le vent ne souffle dans notre direction. Alors ils l’ont fait juste avant la tempête. Et, par conséquent, au lieu d’un grand incendie, c’était un énorme incendie », a déclaré Cooperman.

«Je veux dire, les médias ne peuvent pas prendre la parole du gouvernement au pied de la lettre et ne pas écouter les habitants. Je veux dire, j’étais là. Ils ont allumé le feu juste derrière notre maison. Je pouvais le voir. Cela ressemblait à un champignon atomique. Ce n’était pas réussi du tout. Cela a rendu les choses bien pires. Ils n’ont pas tenu compte de Lee Creek Canyon, alors il s’est glissé sous la ligne électrique où il n’y avait pas de garde-feu et est entré dans notre communauté. Puis, parce qu’il était si grand, il a soufflé à travers Scotch Creek, le ruisseau lui-même, et a semé le chaos et brûlé tant de maisons et d’entreprises. C’est un cauchemar absolu, une scène apocalyptique dans le North Shuswap.

Pendant ce temps, il y a eu des messages en ligne qui prétendent que le BC Wildfire Service a retiré les pompiers de l’incendie de Shuswap et les a redéployés sur l’incendie de McDougall Creek à West Kelowna.

«Il y a beaucoup de stress à propos de ce qui s’est passé et de ce que nous faisons maintenant», a déclaré Chapman lors d’une conférence de presse le lundi 21 août, mettant à jour la situation des incendies de forêt dans l’intérieur de la Colombie-Britannique.

« Nous priorisons toujours les ressources. Non seulement nous donnons la priorité au feu McDougall à West Kelowna et à Kelowna, mais nous donnons la priorité aux ressources du lac Adams et du ruisseau Kookipi dans le canyon du Fraser. Nous évaluons quotidiennement les opérations au sol et prenons des décisions sur l’utilisation des ressources en fonction des impacts sur la vie et les biens.

Tout en notant que les ressources fluctueront en fonction des besoins, Chapman a déclaré qu’il y avait 385 pompiers sur l’incendie de Bush Creek East, 180 sur les incendies dans le canyon du Fraser et 164 sur l’incendie de McDougall Creek à West Kelowna / Kelowna.

