BC Wildfire Service avertit que la saison n’est pas encore terminée en raison de la sécheresse – Kelowna Capital News

Les conditions estivales apparemment sans fin en Colombie-Britannique ont déclenché un avertissement selon lequel la «saison des incendies très unique» de cette année dans la province n’est pas encore terminée.

Les conditions chaudes et sèches persistent, ce que le surintendant des services prédictifs du BC Wildfire Service a déclaré être «assez problématique» et créer des conditions pour des allumages potentiels à travers la Colombie-Britannique

Neal McLoughlin a déclaré que la saison était inhabituelle car elle a commencé lentement et était humide, avec une fonte des neiges retardée, puis elle est passée à des conditions chaudes et sèches en juillet qui continuent de persister jusqu’en octobre.

Les températures sont d’environ cinq à huit degrés au-dessus de la normale pour cette période de l’année, et il y a eu peu ou pas de pluie dans plusieurs parties de la Colombie-Britannique depuis des semaines.

“Nous commençons à changer le statut de beaucoup de nos incendies en “tenus” ou “sous contrôle”, mais il y a toujours des incendies dans le paysage”, a déclaré McLoughlin dans une interview. “Je dirais que pendant que nous maintenons cette période chaude, sèche et sans précipitations, la saison des incendies n’est en aucun cas terminée.”

Le service cite une saison inférieure à la moyenne pour la superficie brûlée, et bien que les incendies causés par la foudre aient atteint environ le double de la moyenne en août, les vents faibles aident les équipages à combattre les incendies, a déclaré McLoughlin.

“Les vents forts sont essentiellement l’accélérateur d’un incendie en termes de vitesse de propagation et de degré de propagation”, a-t-il expliqué.

Il a déclaré qu’entre 10 et 20 millimètres de pluie à travers la Colombie-Britannique sur une période d’un ou deux jours seraient probablement nécessaires pour que le service envisage la fin de la saison des incendies.

“Bien que nous ne constations pas autant de départs de feu et d’éclairs d’origine humaine, il ne faut qu’un seul allumage dans les bonnes conditions, et nous pourrions voir un grand incendie ou une journée agressive en termes de comportement du feu.”

Alors que le service des incendies de forêt a déclassé le dernier soi-disant «feux de forêt notables» le 24 septembre, plus de 160 incendies de forêt ont continué de brûler dans la province vendredi, deux douzaines d’entre eux avaient été déclenchés la semaine dernière.

Cela survient alors que le ministère des Forêts met en garde contre les conditions de sécheresse dans certaines parties de la province. L’île de Vancouver, la côte sud intérieure et le coin nord-est de la province ont atteint le deuxième niveau de sécheresse le plus grave sur l’échelle de cinq points.

Le ministère a classé ces zones au niveau de sécheresse 4, ce qui signifie que les conditions sont extrêmement sèches et auront probablement des effets défavorables sur tout, des emplois aux écosystèmes.

“Alors que la plupart des forêts peuvent supporter des pénuries d’eau occasionnelles, les sécheresses répétées causent un stress aux forêts et aux arbres. Lorsque les arbres sont stressés, ils sont plus exposés aux ravageurs et aux maladies », a déclaré le ministère dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Il a déclaré que la santé des forêts est une «priorité clé» pour la province.

« Des stratégies sont en cours d’élaboration pour s’assurer que les futures forêts sont saines et résilientes face au changement climatique et aux conditions météorologiques changeantes. Celles-ci incluent l’utilisation d’une gestion adaptative pour atténuer les risques en plantant une plus grande diversité d’espèces indigènes qui peuvent mieux tolérer la sécheresse », a-t-il déclaré.

Robert Guy, professeur de foresterie et de physiologie des arbres à l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré qu’il n’était «pas très préoccupé» par le début sec de l’automne. Il a dit que les sécheresses sont plus problématiques pour la santé des forêts au printemps, lorsque la croissance se produit.

“Dans l’ensemble, je ne pense pas qu’une sécheresse à cette période de l’année aura des conséquences terribles et en termes de croissance de la forêt”, a déclaré Guy. “Les incendies sont, bien sûr, une préoccupation à tout moment de l’année quand il fait aussi sec.”

Cependant, il a déclaré que les sécheresses récurrentes rendaient les arbres plus vulnérables aux incendies et aux attaques d’insectes.

« Un été, ce n’est pas si mal, mais deux ou trois d’affilée, puis vous commencez à voir des problèmes, en particulier avec les jeunes arbres. Les arbres dont le système racinaire ne va pas particulièrement profondément sont les plus vulnérables à la sécheresse », a-t-il déclaré.

McLoughlin a accepté.

“Si cela devait se prolonger jusqu’à la prochaine saison des incendies, puis peut-être une autre saison où nous avons deux à trois années consécutives où nous avons des conditions très sèches, cela entraînera généralement une année d’incendie très catastrophique”, il a dit.

Il est trop tôt pour prédire si la sécheresse affectera la saison prochaine, a déclaré McLoughlin.

“Nous avons des conditions de sécheresse plus élevées menant à la fin de notre saison des incendies, qui pourraient se poursuivre l’année prochaine si nous ne voyons pas de bonnes précipitations hivernales et une récupération du point de vue des précipitations et de l’humidité”, a-t-il déclaré. “Donc, il y a la possibilité, mais cela ne veut pas dire qu’il y a une certitude qui se jouera.”

Le BC Wildfire Service prévoit de publier un résumé complet des incendies de forêt plus tard ce mois-ci.

—Brieanna Charlebois, La Presse Canadienne

Sécheresse en C.-B. Feux de forêt 2022