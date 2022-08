BC Tree Fruits ferme son usine de Lake Country et investit dans Oliver

L’usine d’emballage de BC Tree Fruits dans la région de Kelowna, Lake Country fermera ses portes cet automne.

Avec cette fermeture, la BC Tree Fruits Cooperative a décidé d’investir dans l’installation d’Oliver qui comprendra une technologie de pointe. Cette décision a été prise alors que la coopérative devait prendre des mesures stratégiques pour assurer l’avenir de BC Tree Fruits.

Selon la coopérative, elle continuera de desservir les producteurs des régions d’Okanagan, de Similkameen et de Creston grâce à l’installation d’emballage agrandie d’Oliver ainsi qu’aux sites de réception et de stockage par satellite dans les vallées.

Andre Scheepers, président du conseil d’administration de la coopérative, a déclaré que, jusqu’à récemment, la direction et le conseil d’administration croyaient collectivement qu’une nouvelle construction à Kelowna était la meilleure solution.

“Cependant, la forte hausse des coûts de construction et des taux d’intérêt ainsi que les changements dans l’industrie ont rendu le projet de nouvelle construction beaucoup trop risqué”, a-t-il déclaré. « Le conseil d’administration et la direction sont convaincus que l’agrandissement de notre usine d’emballage d’Oliver nous donnera la capacité et l’efficacité nécessaires pour servir nos clients tout en offrant des revenus solides à nos producteurs.

Scheepers a ajouté que la modernisation de l’installation d’Oliver permettrait le réinvestissement des fonds dans les producteurs et la diversification.

En ce qui concerne le terrain prévu pour la nouvelle construction à Kelowna, Sarafinchan a ajouté que la coopérative envisageait de nombreuses options pour l’emplacement qui aideraient à diversifier l’entreprise et profiteraient aux producteurs.

« BC Tree Fruits Cooperative continuera d’avoir des racines à Kelowna dans le futur.

