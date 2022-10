BC Transit offre des trajets gratuits le jour du scrutin pour certaines villes – Kelowna Capital News

BC Transit aide à faire en sorte que tout le monde puisse se rendre aux urnes samedi (15 octobre) avec des trajets en autobus gratuits.

Dans plusieurs communautés, les autobus de BC Transit ne percevront pas de frais et plusieurs services handyDART n’auront pas non plus de frais.

TransLink, qui opère dans la région métropolitaine de Vancouver, de Vancouver à Langley et Maple Ridge, n’offrira pas de trajets gratuits.

BC Transit affirme que le service gratuit d’une journée est une décision prise par les partenaires gouvernementaux locaux dans chaque communauté.

Voici une liste complète des municipalités qui auront un service gratuit de BC Transit le jour de l’élection :

Chilliwack (comprend handyDART)

Vallée de Comox (y compris handyDART)

Cowichan Valley – Service local seulement. Cela n’inclut pas le 44 Cowichan Valley Connector ou le 70 Nanaimo Cowichan Express (y compris handyDART)

Cranbrook – (comprend handyDART)

Fort St. John (y compris handyDART)

Hazelton

Kamloops (y compris handyDART)

Kelowna – Le transport en commun n’est gratuit que dans la ville de Kelowna et les passagers doivent informer l’opérateur qu’ils se rendent à un bureau de vote. (comprend handyDART)

Kitimat (comprend handyDART)

Merrit

Nanaimo (district régional de Nanaimo) – cela n’inclut pas le service sur le 70 Nanaimo-Cowichan Express (y compris handyDART)

Port-Alberni

Powell River et district régional de qathet (y compris handyDART)

Prince George (comprend handyDART)

Prince Rupert (comprend handyDART)

Quesnel (comprend handyDART)

Revelstoke (comprend handyDART)

Île de Salt Spring

Skeena Regional (comprend handyDART)

Smithers – comprend tous les itinéraires et le service de trottoir à trottoir

South Okanagan-Similkameen – il n’y a pas de service le samedi pour Princeton

Squamish (comprend handyDART)

Victoria (comprend handyDART)

Région de West Kootenay – Nelson, Castlegar, Trail et la région (y compris handyDART)

Siffleur

Williams Lake (comprend handyDART)