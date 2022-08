BC SPCA constate un «ralentissement brutal» des adoptions après 2 ans de pic d’animaux de compagnie pandémiques

“Pendant l’été, nous avons toujours un énorme afflux de chatons qui ont besoin d’un foyer, mais cette année, nous avons aussi beaucoup d’autres animaux qui attendent leur foyer pour toujours”, a déclaré Lori Chortyk, responsable des communications de la BC SPCA. (Photo du document SPCA de la Colombie-Britannique) Au 11 août 2022, il y avait 110 lapins sous la garde de la BC SPCA, disponibles pour adoption. (Photo du document SPCA de la Colombie-Britannique) “Pendant l’été, nous avons toujours un énorme afflux de chatons qui ont besoin d’un foyer, mais cette année, nous avons aussi beaucoup d’autres animaux qui attendent leur foyer pour toujours”, a déclaré Lori Chortyk, responsable des communications de la BC SPCA. (Photo du document SPCA de la Colombie-Britannique)

Alors que les Britanno-Colombiens retournent au bureau pour travailler et sont capables de socialiser, de moins en moins se tournent vers des amis à quatre pattes adoptés pour aider à l’isolement ressenti au plus fort de la pandémie.

Lorie Chortyk, de la BC SPCA, affirme que cela a entraîné un ralentissement brutal des demandes d’adoption, y compris pour les chiots qui étaient si populaires.

“Nous avons actuellement plus de 1 500 animaux sous notre garde – environ 700 dans nos refuges et le reste dans des foyers d’accueil bénévoles”, a déclaré Chortyk jeudi (8 août).

“Pendant l’été, nous avons toujours un énorme afflux de chatons qui ont besoin d’un foyer, mais cette année, nous avons également beaucoup d’autres animaux qui attendent leur foyer pour toujours.”

Au plus fort de la pandémie, l’organisation de protection des animaux aurait jusqu’à 100 demandes dans une fenêtre de 24 heures lorsqu’un chiot leur serait confié.

“Les gens étaient très désireux d’adopter, et cet intérêt pour l’adoption est resté fort jusqu’à présent.”

Une bonne chose : bon nombre des animaux abandonnés aujourd’hui ne sont pas dus au fait que ceux qui ont changé d’avis sur leur animal de compagnie pandémique – une tendance observée dans d’autres régions du Canada

“Nous n’avons pas constaté cette tendance particulière dans nos installations, mais nous avons toujours beaucoup d’animaux qui nous sont confiés quotidiennement par le biais d’enquêtes sur la cruauté, l’abandon d’animaux ou des animaux errants qui ne sont pas réclamés”, a déclaré Chortyk. “Notre objectif est toujours de trouver un foyer merveilleux pour ces animaux le plus rapidement possible.”

Jusqu’à présent cette année, 5 000 animaux ont été adoptés par l’intermédiaire de la BC SPCA. Pour les personnes intéressées, les animaux adoptables actuels comprennent des félins et des chiens, mais aussi 110 lapins et d’autres animaux plus petits. Il y a aussi des chevaux, des chèvres, des cochons et des poulets qui ont besoin d’un foyer.

La liste complète des animaux adoptables se trouve à spca.bc.ca/adopt.

“Nous avons tellement d’animaux incroyables à notre charge qui ne veulent rien de plus que faire partie d’une famille pour toujours.”

