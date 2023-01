BC slugger un nouveau papa, pour jouer pour Équipe Canada

Le joueur de la Ligue majeure de Maple Ridge, Tyler O’Neill, a annoncé qu’il jouera pour Équipe Canada ce printemps.

Le voltigeur des St. Louis Cardinals a déjà eu une année 2023 chargée. Il vient de devenir père et a également conclu un accord avec son club qui lui versera 4,95 millions de dollars pour la saison à venir.

Le jeune homme de 27 ans et sa femme Stéphanie ont eu leur premier enfant, Audrie, qui est venu au monde il y a une semaine.

“Devenir papa… juste un tas de sensations folles, de flous et de chaleur, ce fut une expérience formidable”, a-t-il déclaré à Bally Sports, ajoutant que la naissance change sa perspective.

Sa participation à la Classique mondiale de baseball sera sa deuxième participation à l’événement, car il portait la feuille d’érable en 2017. Il a également remporté l’or avec Équipe Canada aux Jeux panaméricains de 2015 à Toronto. O’Neill a dit qu’il attend le tournoi avec impatience.

« C’est un sentiment différent. Vraiment ravi d’en faire partie », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Il y aura des groupes d’équipes jouant à Taïwan, au Japon, en Arizona et en Floride. L’équipe canadienne ouvrira le tournoi le 12 mars en Arizona contre la Grande-Bretagne, puis affrontera l’équipe des États-Unis, la Colombie et le Mexique. Deux équipes de ce groupe de cinq se qualifieront pour les quarts de finale à Miami.

O’Neill a passé du temps à frapper avec l’ancien voltigeur étoile Jim Edmonds cette saison morte. Il a eu un énorme succès et a terminé huitième du vote du joueur le plus utile de la Ligue nationale en 2021, lorsqu’il a atteint 0,286 avec 34 circuits et 80 points produits. Il a également remporté des gants d’or en 2020 et 2021. Mais il luttait contre les blessures la saison dernière et a chuté à 0,228 avec 14 circuits et 58 points produits.

On parle donc beaucoup dans les médias sportifs du Missouri du nouveau papa qui arrive cette saison en bonne santé, heureux et prêt à rebondir.

Maple RidgeMLBPitt Meadows