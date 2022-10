BC news : Des milliers de saumons morts à cause de la chaleur

Le temps ensoleillé et sec de la Colombie-Britannique entraîne des conditions de sécheresse majeures dans certaines parties de la province, causant des effets dévastateurs pour certaines espèces sauvages.

Une vidéo publiée récemment sur les réseaux sociaux montre des dizaines de milliers de saumons morts gisant au fond d’un ruisseau asséché à Bella Bella.

William Housty, responsable de la conservation de la nation Heiltsuk, a déclaré à CTV News Vancouver que le spectacle était “inouï”.

“Personne … qui vit ici dans la communauté n’a jamais rien vu de tel auparavant”, a déclaré Housty.

La vidéo a été capturée la semaine dernière par la chercheuse allemande Sarah Mund, qui travaillait dans la communauté, mais les habitants ne l’ont vue que lundi. Ils ont dit qu’ils étaient dévastés car ils dépendaient du bassin versant pour se nourrir.

“Nous savions tous que la fin de l’été et le début de l’automne ont été très secs, mais nous n’avions vraiment pas prévu que les choses étaient à l’ampleur et à l’échelle auxquelles elles se trouvent actuellement”, a déclaré Housty.

Les experts en saumon disent que c’est un problème croissant qui ne disparaîtra pas facilement.

“Malheureusement, quelque chose que je pense que nous allons voir plus souvent alors que le réchauffement climatique se poursuit au rythme auquel il se déroule”, a déclaré Lina Azeez de la Watershed Watch Salmon Society à CTV News.

Azeez, qui vit à Port Coquitlam, a déclaré qu’elle avait également vu les effets choquants de la sécheresse dans sa propre cour.

“J’ai vu un petit saumon juvénile au fond de Hyde Creek. Alors que je faisais du vélo le long de celui-ci, il s’est soudainement desséché, il était complètement sec”, a-t-elle déclaré.

“Lorsque le saumon disparaît, les éléments constitutifs de nos écosystèmes côtiers commencent à s’effondrer. Nous dépendons du saumon, les ours dépendent du saumon, les forêts dépendent du saumon.”

Certaines parties de la province ont connu des records de températures élevées ces derniers jours. Alors qu’aucun record n’a été battu mardi, 16 l’ont été lundi, dont beaucoup datant de plusieurs décennies.

Le temps sec continu a également un impact sur les conditions de feux de forêt dans la province, y compris dans un parc de la région métropolitaine de Vancouver. Les équipages s’attendent à être au parc régional de Minnekhada pendant plusieurs jours, luttant contre un incendie de 12 hectares.

Les divers incendies de forêt ont donné lieu à des avis sur la qualité de l’air dans la province.

“Nous sommes coincés dans ce schéma (météo) depuis un certain temps et on s’attend à ce qu’il continue au moins pendant encore plusieurs jours”, a déclaré Bobby Sekhon d’Environnement Canada à CTV News Vancouver.

“Il est possible qu’au début de la semaine prochaine, nous assistions à un léger changement dans le schéma.”