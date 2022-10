BC Hydro réduit la production d’électricité au lac Alouette alors que les conditions de sécheresse s’aggravent

Alors que le temps sec et inhabituellement chaud à travers la Colombie-Britannique persiste jusqu’en octobre, l’eau cristalline du lac Alouette à Maple Ridge s’est retirée d’au moins 10 mètres, laissant les bouées reposer sur la terre ferme et les nageurs potentiels traversant le lit du lac asséché pour accéder au bas-fonds.

Le lac Alouette est un lieu d’été et de navigation populaire, situé à environ une heure de route à l’est de Vancouver, dans le parc provincial Golden Ears. Le lac est également un réservoir de BC Hydro, où l’eau est régulièrement détournée pour produire de l’électricité et pour s’assurer que les niveaux d’eau sont suffisants pour soutenir les populations de saumon à proximité dans la rivière Alouette.

Zafar Adeel, directeur exécutif du Pacific Water Research Center et professeur à l’Université Simon Fraser, a déclaré que les conditions de sécheresse qui affectent actuellement une grande partie de la province ne devraient pas entraîner une pénurie d’énergie immédiate.

Mais il dit qu’ils sont révélateurs d’un avenir où les pénuries d’eau sur la côte ouest de la Colombie-Britannique pourraient entraîner des menaces tangibles pour l’approvisionnement énergétique et les habitats des animaux, et pourraient rendre les paysages auparavant résilients plus sujets aux inondations soudaines.

“C’est préoccupant à plusieurs niveaux en termes de disponibilité de l’eau – ce qu’il fait à notre capacité à produire de l’énergie hydroélectrique, ce qu’il fait aux différentes communautés de poissons et ce qu’il fait aux oiseaux et autres animaux qui dépendent de certains niveaux d’eau, ” dit Adèle.

Il a parlé à CBC alors qu’il se tenait sur un sol sec à un endroit où le niveau d’eau du lac serait normalement jusqu’à la taille.

“Ensuite, il y a une préoccupation à long terme concernant la sécurité énergétique à la suite de ces sécheresses. Sur la base du changement climatique, nous prévoyons qu’il y aura des étés plus chauds et plus secs, des périodes de sécheresse prolongées sur la route. Ce n’est donc pas seulement ce qui se passe bien maintenant, mais ce que cela pourrait entraîner », a déclaré Adeel.

Priorité à l’habitat du poisson

BC Hydro a déclaré dans une déclaration écrite que l’eau du réservoir Alouette est détournée vers les bassins versants de Stave et de Ruskin pour la gestion de l’eau “sur les deux systèmes et pour la production d’électricité”, ainsi que dans la rivière Alouette pour maintenir l’habitat essentiel du poisson.

Il a déclaré qu’en raison des conditions de sécheresse persistantes, la production d’électricité dans les bassins versants a été réduite pour libérer un débit minimal. Cela, à son tour, garantit que les débits en aval du barrage de Ruskin, qui sont nécessaires pour maintenir les poissons en vie, peuvent être maintenus.

“Les débits dans la rivière Alouette n’ont pas été réduits et les flux de poissons sont maintenus”, lit-on en partie dans le communiqué.

“Sur la base de notre modélisation, nous prévoyons être en mesure de continuer à maintenir les flux de poissons dans la rivière Alouette.”

Les experts préviennent que la Colombie-Britannique pourrait passer d’une sécheresse à une inondation soudaine en quelques semaines si des pluies intenses succèdent à des mois de conditions chaudes et sèches. (Ben Nelms/CBC)

Un porte-parole de BC Hydro a écrit que “la gestion des niveaux des réservoirs est une procédure normale pour notre système de barrages et de réservoirs dans toute la province”.

Adeel a déclaré que malgré les communications de BC Hydro, un temps sec soutenu pourrait à l’avenir affecter la capacité de la province à produire de l’électricité, d’autant plus que les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents en raison du changement climatique.

“C’est la réalité de la situation – vous devez faire des compromis en termes de répartition de l’eau. Il existe un certain nombre d’autres écosystèmes qui dépendent d’un certain niveau de disponibilité de l’eau”, a déclaré Adeel.

“Il est assez difficile d’imaginer que la situation énergétique et la capacité de production d’énergie ne seraient pas affectées.”

Des crues éclair pourraient suivre

John Richardson, professeur au Département des sciences forestières et de la conservation de l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré qu’à travers la Colombie-Britannique, la plupart des lacs perdent leur débit en raison des pertes d’eau continues et du manque de précipitations.

Richardson a déclaré que le sol en Colombie-Britannique – et en particulier dans les régions montagneuses comme le lac Alouette – est assez peu profond, avec une faible capacité de stockage d’eau en raison de la glaciation qui s’est produite il y a 15 000 ans. Le manteau neigeux de l’hiver dernier ayant complètement fondu, la seule entrée dans le lac est la petite quantité d’eau qui s’infiltre du sol.

“Avec le manque continu d’intrants, nous allons avoir le même problème avec nos réservoirs qui descendent et descendent”, a déclaré Richardson.

Le barrage hydroélectrique Alouette est photographié au lac Alouette. BC Hydro gère le réservoir, le déviant pour produire de l’électricité et s’assurer que les niveaux d’eau sont suffisants pour soutenir les populations de saumon à proximité dans la rivière Alouette. (Ben Nelms/CBC)

Adeel a déclaré que la Colombie-Britannique pourrait bientôt passer de la sécheresse à l’inondation en quelques semaines, expliquant que les conditions chaudes durcissent les couches d’argile au sommet du sol, réduisant la quantité d’eau que le sol peut absorber.

“Lorsqu’il pleut parce que la couverture végétale a été supprimée, soit à cause des incendies de forêt, soit à cause des conditions sèches, cela signifie qu’ils n’ont pas beaucoup de capacité à absorber et à retenir l’eau”, a-t-il déclaré.

“Espérons que nous n’obtiendrons pas de précipitations extrêmes, mais si cela se produit, nous pourrions assister à des crues soudaines et à d’autres situations d’inondation auxquelles nous devons nous préparer.”

Environnement Canada prévoit de la pluie dans la région métropolitaine de Vancouver, sur l’île de Vancouver et sur la Sunshine Coast vendredi – bien que les experts préviennent qu’il faudra des centaines de millimètres de pluie avant que les régions connaissant une grave sécheresse ne se rétablissent complètement.