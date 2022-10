BC Hydro – Kelowna Capital Nouvelles

Des mois de temps sec record ont préparé la Colombie-Britannique à la tempête parfaite, prévient le fournisseur d’électricité de la province.

Selon BC Hydro, les arbres frappés par la sécheresse sont beaucoup plus susceptibles de se déraciner ou de se casser en deux à mesure que la saison des vents reprend. Par conséquent, les Britanno-Colombiens pourraient faire face à des pannes d’électricité plus graves cet automne et cet hiver qu’au cours d’une année typique.

Le météorologue de BC Hydro prédit « une plus grande probabilité de dommages importants cette saison des tempêtes », selon un communiqué de presse du mercredi 26 octobre.

« Les arbres qui ont été touchés par la sécheresse ne montreront pas d’effets visibles immédiats. Cependant, les conditions de sécheresse ont eu un impact sur les petites racines structurelles qui assurent la stabilité des arbres, les rendant plus sensibles au vent de toute vitesse », explique BC Hydro.

La saison des tempêtes de cette année sera encore amplifiée par le fait que l’année dernière a été douce, selon BC Hydro. Cela signifie qu’il y a encore plus d’arbres affaiblis prêts à être abattus.

Selon BC Hydro, les conditions cette année sont similaires à celles de 2015 et 2018, lorsque la province a connu d’importantes pannes d’électricité. Le fournisseur d’électricité affirme que plus de la moitié de toutes ses pannes de courant sont causées par les arbres et le mauvais temps.

Les gens sont encouragés à se préparer à d’éventuelles pannes en fabriquant une trousse d’urgence avec des lampes de poche, de l’eau, des fournitures de premiers soins et des denrées non périssables. BC Hydro rappelle également aux gens de ne jamais s’approcher de lignes électriques tombées en panne ou endommagées et d’appeler le 911 s’ils en voient une.

Les informations sur les pannes sont toujours disponibles sur bchydro.com/outages.

