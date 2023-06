BC Hydro a suffisamment d’énergie alors que le changement climatique accélère la demande de refroidissement: PDG

Le PDG de BC Hydro affirme que la société d’État est « bien en deçà » de sa capacité à fournir l’électricité nécessaire pour refroidir les résidents pendant que la province se réchauffe.

Le PDG de BC Hydro, Chris O’Riley, a déclaré qu’il savait que les Britanno-Colombiens sont aux prises avec une chaleur extrême et que les options qui s’offrent à eux en matière de refroidissement sont souvent limitées.

« Alors que nos printemps et étés autrefois plus doux deviennent plus chauds, la climatisation n’est plus considérée comme un luxe chez les Britanno-Colombiens. »

Il a ajouté qu’après les deux derniers étés, les Britanno-Colombiens «se tournent vers la climatisation pour rester au frais, mais le coût est un obstacle pour beaucoup».

Ses commentaires sont intervenus alors que la province annonçait 10 millions de dollars pour jusqu’à 8 000 nouvelles unités de climatisation pour les personnes vulnérables de la Colombie-Britannique.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a annoncé le financement mardi 27 juin à Vancouver, deux ans après le dôme de chaleur mortel qui a tué 619 personnes entre le 25 juin et le 1er juillet 2021. Au plus fort du dôme de chaleur, les températures ont atteint plus de 40 ° C à l’extérieur, tandis que beaucoup ont connu des températures plus chaudes à l’intérieur.

Un rapport de 2022 du BC Coroners Service a noté que 98% des décès étaient à l’intérieur, les décès liés à la chaleur étaient plus élevés chez les personnes atteintes de maladies chroniques spécifiques, 67% des personnes décédées étaient âgées de 70 ans ou plus et la plupart des décès sont survenus dans des maisons sans systèmes de refroidissement adéquats, tels que la climatisation.

Les 10 millions de dollars permettent à BC Hydro d’étendre son programme d’aide à la conservation de l’énergie pour inclure des climatiseurs portables gratuits financés par l’État pour les personnes médicalement vulnérables et à faible revenu. L’annonce n’a pas donné de critères spécifiques pour savoir qui pourrait être éligible.

O’Riley a noté qu’en mai, lors d’une vague de chaleur inhabituelle, BC Hydro a battu un record de demande horaire de pointe.

Bien que cette demande d’électricité augmente au printemps et en été, il a déclaré que la société d’État avait « beaucoup de place pour s’adapter à ces nouvelles utilisations de l’énergie pendant les périodes estivales ». La demande d’électricité est également « beaucoup plus élevée » pendant les mois de chauffage d’hiver « par une marge assez importante ».

BC Hydro est également à la recherche de nouvelles sources d’énergie renouvelables, prévoyant que la demande d’électricité augmentera de 15 % d’ici 2030 en raison de la croissance démographique et de l’adoption par les consommateurs de nouvelles technologies comme les véhicules électriques et les thermopompes.

Lorsqu’on lui a demandé si BC Hydro avait pris en compte cette augmentation estivale, O’Riley a répondu qu’elle était « tout à fait dans nos capacités » et qu’elle était déjà incluse dans les plans d’acquisition de plus d’électricité.

« Nous sommes au milieu d’une transition énergétique dans le monde, et certainement ici en Colombie-Britannique, alors compte tenu de la demande d’électrification pour remplacer l’utilisation de combustibles fossiles, nous prévoyons une croissance importante de la charge dans la province, en demande en électricité. »

