BC Hydro a été averti que le coffre-fort était dangereux des années avant l’explosion de Vancouver

Le service public de la Colombie-Britannique a déclaré avoir été averti qu’une voûte électrique souterraine était un danger sept ans avant qu’elle n’explose sous une rue de Vancouver, blessant deux personnes et endommageant gravement une entreprise de la ville.

Le président de BC Hydro, Chris O’Riley, s’est excusé pour l’explosion en février dernier, affirmant qu’une enquête indépendante avait révélé que l’incendie et l’explosion avaient été causés par une accumulation de gaz provenant d’un joint qui fuyait dans le couvercle d’un interrupteur rempli d’huile.

O’Riley dit que 14 voûtes, dont celle de la rue Burrard qui a explosé, ont été identifiées comme à haut risque en 2016 par la propre évaluation de BC Hydro, qui a déclaré que le fait de ne pas les remplacer pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

L’évaluation a recommandé que le coffre-fort soit mis à jour d’ici 2018, et bien que l’utilitaire indique qu’il a décidé de le faire, cela a été retardé afin qu’il puisse mettre à niveau un autre coffre-fort à proximité.

L’entreprise appartenant à la Couronne affirme avoir mis hors service les 13 autres voûtes identifiées en 2016, de sorte qu’elles ne présentent plus de risque.

O’Riley indique qu’un examen des autres équipements de coffre-fort de rue est en cours, la première phase devant être achevée d’ici cet été et la deuxième phase terminée d’ici mars 2024.

Lors d’une conférence de presse jeudi, il a dit qu’il était désolé pour les personnes et les entreprises touchées par l’explosion, ajoutant que la sécurité est la priorité absolue d’Hydro et que l’incendie et l’explosion n’auraient jamais dû se produire.

« Il est vraiment important que le public ait confiance en notre infrastructure et c’est quelque chose en quoi le public a confiance », a-t-il déclaré. « Nous reconnaissons qu’il (a été) endommagé par cet incident, et c’est notre travail, notre responsabilité, de le reconstruire. Cela commence par la transparence et le partage de ce que nous savons.

BC Hydro