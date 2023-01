BC Housing publie une annonce tant attendue sur un abri d’urgence pour Salmon Arm

L’annonce tant attendue concernant un nouveau refuge d’urgence à Salmon Arm s’est concrétisée.

BC Housing a publié un communiqué de presse le 17 janvier indiquant qu’un nouvel abri d’hiver temporaire situé au centre d’activités du centre-ville sera ouvert de 20 h à 6 h et pourra accueillir environ 20 personnes.

Le refuge devrait ouvrir cette semaine.

« Nous reconnaissons le besoin urgent d’offrir un logement intérieur sûr à ceux qui s’abritent actuellement à l’extérieur à Salmon Arm », a déclaré Ravi Kahlon, ministre du Logement. «Bien que nous ayons investi dans plus de 5 200 places dans des refuges à travers la Colombie-Britannique cet hiver, nous reconnaissons que les refuges ne sont pas une solution à long terme à l’itinérance, et par l’intermédiaire de BC Housing, nous continuons à rechercher des opportunités pour plus de logements avec services de soutien dans la région.»

L’espace a été loué du 1er janvier au 20 avril 2023.

Pendant ce temps, BC Housing dit qu’elle continuera à chercher un emplacement approprié pour un abri permanent à Salmon Arm.

Les personnes séjournant dans le nouveau refuge auront accès à des repas chauds, à des installations d’hygiène, à un centre de réchauffement hors site à l’ancien refuge d’urgence du phare de 9 h à 14 h et à des références vers les services de santé.

L’Association canadienne pour la santé mentale, Shuswap-Revelstoke, exploitera le nouveau refuge. L’ACSM gère un certain nombre de programmes de logement différents à Salmon Arm, y compris des logements supervisés et des logements pour les familles et les personnes âgées.

« Nous sommes heureux d’avoir pu obtenir un espace temporaire pour un abri d’hiver au 451, rue Shuswap », a déclaré Dawn Dunlop, directrice générale. « C’est le résultat de la collaboration de nombreux partenaires. Nous sommes ravis d’ouvrir l’espace et nous sommes impatients d’accueillir et de soutenir les gens de notre communauté.

Le maire de Salmon Arm, Alan Harrison, a exprimé sa gratitude.

« Merci à nos partenaires BC Housing et CMHA Shuswap/Revelstoke pour avoir aidé à fournir un espace de couchage sûr et chaleureux à ceux qui en ont le plus besoin », a-t-il déclaré.

Le refuge est le résultat d’un partenariat entre la province, l’ACSM et la ville de Salmon Arm.

L’Armée du Salut a fermé les portes de son refuge d’urgence en mai 2023, donc BC Housing est à la recherche d’un site approprié depuis lors. Un résident de Salmon Arm, qui souhaitait rester anonyme, s’est arrangé pour qu’un bidon de mer soit apporté à la 3e rue SE, en face d’un campement de tentes de longue date, en raison de son inquiétude pour les gens qui gèlent à des températures de -20 ° C la nuit. Le bidon de mer chauffé ainsi que deux porta-pots sont garés le long de la 3e rue SE depuis le 20 décembre 2022.

La province, par l’intermédiaire de BC Housing, fournit des fonds de fonctionnement pour le refuge.

« Bien que les refuges jouent un rôle important, en particulier lors de conditions météorologiques extrêmes, l’objectif de la province est de déplacer les personnes sans abri vers des logements permanents et sûrs. Depuis 2017, la province compte plus de 36 000 maisons abordables livrées ou en cours, dont 138 maisons à Salmon Arm », conclut la province.

