Buenos Aires, le 10 septembre 2022-La Association argentine de football (AFA) et BC.JEUlauréat du prix 2022 du meilleur casino crypto, ont signé un accord mondial qui permettra aux deux marques d’étendre leur présence internationale et de développer de nouvelles activités passionnantes qui renforceront les liens entre les organisations et leurs communautés respectives de clients et de joueurs.

BC.GAME est la première plate-forme de jeu de crypto-monnaie, et ses fans et joueurs peuvent désormais être trouvés partout dans le monde. Au cours des prochains mois et des prochains matchs de la Coupe du monde au Qatar, BC.GAME sera un fier supporter de l’équipe nationale argentine. Des athlètes argentins légendaires comme Lionel Messi, Paulo Dybala, Angel Di Maria et d’autres interagiront avec les utilisateurs de BC.GAME.

Dans le but d’étendre les marques AFA et BC.GAME à l’international pour attirer de nouveaux fans et générer des revenus dans un large éventail de domaines ; cette collaboration est plus qu’un simple accord. Chaque entreprise s’est engagée à coopérer pendant six mois, au cours desquels elles travailleront ensemble pour créer des opportunités passionnantes pour les joueurs.

Chris Butler, directeur de l’exploitation (COO) de BC.GAME partage :

“L’Association argentine de football s’est avérée être l’une des organisations les plus intuitives de la planète. Chez BC.GAME, nous sommes ravis de constater que bon nombre de nos objectifs à long terme étaient parfaitement alignés sur les plans de l’AFA de former des partenariats avec les meilleures entreprises de l’industrie de la blockchain. À l’avenir, notre objectif est d’introduire des flux de revenus mutuellement bénéfiques ainsi qu’un accès sans entrave à notre immense communauté de joueurs, de parieurs et de fans de football qui fréquentent le BC.GAME Casino et les réseaux sociaux. Aussi excitant que cela puisse être pour nous tous chez BC.GAME, nous sommes également honorés d’avoir cette opportunité.

Claudio Fabian Tapia, président de l’AFA, a également déclaré :

« Nous sommes très heureux de présenter ce nouvel accord avec BC.GAME. Chez AFA, nous sommes toujours à la recherche d’opportunités d’exploiter les technologies émergentes pour améliorer l’expérience de nos fans de l’équipe nationale et de la ligue. Cet accord nous permet de créer de nouveaux produits numériques et ainsi de générer une nouvelle source de revenus. Nous souhaitons la bienvenue à BC.GAME en tant que nouveau partenaire commercial de notre association.

À PROPOS DE BC.GAME

BC.GAME est un casino crypto basé sur la communauté qui offre à nos joueurs la meilleure expérience de casino en ligne qu’ils peuvent réaliser avec notre plateforme. Lancé en 2017, BC.GAME est l’un des premiers casinos à prendre en charge les réseaux Lightning – révolutionnant non seulement l’industrie des casinos, mais également l’espace blockchain. Avec le rEn plus des paris sportifs, les utilisateurs peuvent profiter de plus de 10 000 jeux, y compris, mais sans s’y limiter, les sports, les machines à sous, les jeux de table en direct et même le jeu de crash bitcoin le plus célèbre. Récemment en 2022, le BC.GAME a remporté plusieurs prixs en tindustrie, ce qui en fait le Crypto Casino numéro un de l’année (PR News Wire, 2022). Il propose presque toutes les principales crypto-monnaies et a récemment commencé à accepter les paiements fiduciaires.

Le poste BC.GAME est maintenant le sponsor du Crypto Casino de l’Association argentine de football est apparu pour la première fois sur BTC Wires.