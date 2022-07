BC Ferries se prépare pour le long week-end chargé du BC Day

BC Ferries prévoit d’opérer à sa capacité maximale ce long week-end du jour de la Colombie-Britannique.

Avec les quatre navires en service sur la route la plus achalandée entre Swartz Bay et Tsawwassen, 32 traversées par jour sont prévues entre 7 h et 22 h. La route de Nanaimo à Horseshoe Bay compte trois navires en service, avec un total de 24 traversées prévues. Deux navires assureront jusqu’à 16 traversées sur la route Tsawwassen à Duke Point (Nanaimo).

Un ferry supplémentaire augmentera le nombre de traversées entre Horseshoe Bay et la route Sunshine Coast (Langdale) de jeudi à lundi. Entre Tsawwassen et les îles du sud du Golfe, un deuxième traversier offrira quatre traversées supplémentaires du vendredi au dimanche.

Il faudra croiser les doigts pour l’entreprise et les voyageurs, car les pénuries de personnel ont eu un impact sur les horaires récents, avec certaines traversées de week-end annulées en raison d’un manque d’équipage disponible pour respecter les règles de sécurité de Transports Canada.

Pour ceux qui prévoient de longs week-ends, les tarifs Saver de BC Ferries sont présentés comme le choix le plus abordable et peuvent être réservés sur certaines traversées hors pointe sur de nombreux itinéraires.

BC Ferries propose également plusieurs conseils de voyage en été, notamment réserver à l’avance, faire du covoiturage, arriver tôt, se préparer au temps chaud et toujours vérifier les conditions avant de se rendre au terminal. Pour obtenir des informations complètes sur les horaires, des conseils, les conditions actuelles et les réservations, visitez bcferries.com.

