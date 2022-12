BC Ferries se prépare pour la saison des fêtes avec plus de 150 traversées supplémentaires

BC Ferries ajoute plus de 150 traversées supplémentaires cette saison des Fêtes.

Entre le jeudi 22 décembre et le lundi 2 janvier 2023, BC Ferries ajoute 110 traversées entre le continent et North Saanich (Tsawwassen-Swartz Bay), 35 entre Vancouver et Nanaimo (Horseshoe Bay-Departure Bay) et six entre Horseshoe Baie et Langdale.

BC Ferries ajoute également des traversées supplémentaires entre Tsawwassen et les îles du sud du Golfe, mais il n’a pas précisé combien.

À l’approche des Fêtes, BC Ferries prévoit plus de 680 000 passagers et 270 000 véhicules.

En règle générale, a déclaré le fournisseur de traversiers, le moment le plus populaire pour voyager avant le jour de Noël est le 23 décembre pour le trafic se déplaçant des terminaux Tsawwassen et Horsehoe Bay vers l’île de Vancouver et la Sunshine Coast. Les jours de voyage les plus populaires après le jour de Noël sont les 26 et 27 décembre.

Les traversées en milieu de semaine, tôt le matin ou tard le soir ne sont traditionnellement pas aussi occupées et BC Ferries recommande de voyager à ces heures si les pré-réservations sont épuisées. BC Ferries rappelle également aux voyageurs que les stationnements des principaux terminaux se remplissent rapidement aux heures de pointe.

Bien qu’il s’attende à ce que les routes principales soient occupées aux heures de pointe, BC Ferries rappelle également aux voyageurs que certains horaires seront réduits sur certaines routes en raison de la faible demande traditionnellement le jour de Noël et le jour de l’An. BC Ferries recommande aux voyageurs de vérifier les horaires en ligne tout en planifiant leurs vacances.

