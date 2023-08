BC Ferries rapporte que les traversées annulées en raison du manque d’équipage ont doublé au cours de la dernière année

Quarante pour cent de toutes les traversées annulées par BC Ferries au cours de son exercice 2023 étaient dues à un manque d’équipage, selon un rapport publié lors de l’assemblée générale annuelle de BC Ferries.

Cela représente 1 163 départs annulés en raison de problèmes de personnel, soit plus du double du nombre annulé pour la même raison au cours de l’exercice 2022.

Le PDG Nicolas Jimenez a déclaré à l’AGA que BC Ferries a transporté plus de personnes au cours de l’exercice 2023 qu’au cours de toute année précédente. Malgré le nombre apparemment important d’annulations de départs, il a déclaré que cela ne représentait que 1,6 pour cent des 177 582 départs cette année-là.

Eric McNeely, président provincial du BC Ferry and Marine Workers’ Union, affirme qu’il s’agit d’un problème qui doit être résolu le plus tôt possible.

« Nous le ressentons en tant que membres : il y a de plus en plus de traversées perturbées par le manque de personnel », a-t-il déclaré. « Je pense que cela est fondamentalement dû au fait que le défi du recrutement et de la rétention des personnes n’a pas été correctement relevé par [B.C. Ferries] au cours des dernières années. »

Jimenez a reconnu les récents « moments de défi » vécus par BC Ferries, tels que les problèmes auxquels les passagers ont été confrontés avec de longs délais d’attente et des annulations, qui ont frustré les passagers.

« Ce moment de défi, pour un petit nombre de clients, a un très grand impact », a déclaré Jimenez.

« Nous chercherons constamment à regagner la confiance de ces clients qui ont dû vivre quelque chose qui était complètement hors de leur contrôle et, d’une certaine manière, hors de notre contrôle. »

BC Ferries n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur cette histoire.

Luttes de personnel

Jimenez affirme que les défis en matière de personnel en 2022 ont conduit la société à prendre de nouvelles mesures pour recruter des travailleurs maritimes.

« Nous avons reconnu que nous avions besoin d’une approche différente quant à la façon dont nous avons commencé à envisager l’embauche », a-t-il déclaré dans un discours prononcé à l’AGA.

En conséquence, il affirme que BC Ferries a amélioré son programme de recommandation d’employés, investi dans la formation du personnel et modifié la classification des emplois des travailleurs saisonniers en travailleurs occasionnels.

Selon le site Web de BC Ferries description des travailleurs occasionnels ils sont tenus d’être de garde pour des missions « fréquemment confiées avec un court préavis », sans garantie d’un nombre minimum d’heures.

Bien que cette classification d’emploi offre des salaires plus élevés et plus de droits en vertu de la convention collective que les travailleurs saisonniers, McNeely affirme que cette décision n’a pas fait grand-chose pour améliorer la stabilité.

« Changer le titre d’une personne de saisonnier à causal n’a pas résolu ce que je pense être le problème principal, à savoir son modèle d’équipage et son processus d’équipage », a-t-il déclaré.

Nicolas Jimenez, PDG de BC Ferries, Lecia Stewart, présidente de la BC Ferry Authority, Joy MacPhail, présidente de BC Ferry Services, et Jill Sharland, directrice financière, lors de l’AGA de BC Ferries le 24 août 2023. (Michael Macarthur/CBC News)

McNeely affirme que les travailleurs des traversiers ont du mal à gagner un salaire décent. Dans une enquête menée cet été par le syndicat, plus de la moitié de ses membres ont déclaré avoir accepté un deuxième emploi. Il affirme également que de nombreux membres du personnel souffrent d’épuisement professionnel dû aux heures supplémentaires en raison du manque de secouristes.

Plus tôt cette année, BC Ferries a annoncé un effort de recrutement de personnel qui, selon elle, le plus grand à ce jour et recherché des travailleurs maritimes par le biais de salons d’embauche. Le même mois, un rapport soumis au commissaire de BC Ferries indiquait que le roulement du personnel des traversiers avait augmenté de 52 pour cent au cours des deux dernières années.

À l’époque, un porte-parole de BCFerries avait déclaré que l’un des défis auxquels l’entreprise était confrontée en matière de dotation était le vieillissement démographique des travailleurs, dont certains étaient proches de la retraite. La société a également permis aux travailleurs non vaccinés de retourner au travail en juin 2022.

Impact communautaire

Bien que les annulations ne représentent qu’un petit nombre de traversées globales, les habitants affirment qu’elles peuvent avoir un impact significatif sur les communautés qui dépendent des ferries pour accéder aux services essentiels.

Diana Mumford, présidente du conseil consultatif des traversiers de la Southern Sunshine Coast, où les membres de la communauté dépendent des traversiers pour se rendre dans le reste de la province, affirme que les résidents locaux sont fatigués des problèmes récurrents de performance et de capacité qui peuvent les empêcher de prendre les traversiers lorsque ils en ont besoin.

« Pour nous, c’est une route. Ce n’est pas un voyage en vacances », a-t-elle déclaré. « C’est une route pour se rendre à notre rendez-vous chez le médecin, pour voir notre famille. »

L’année dernière, elle a déclaré que sa communauté était confrontée aux mêmes défis et qu’elle s’était tournée vers BC Ferries pour obtenir de l’aide. Mais les problèmes persistaient.

« Combien d’années encore serons-nous considérés comme une route de points chauds sans aucun soulagement ? » dit-elle.

BC Ferries a déclaré, en réponse aux préoccupations soulevées lors de l’AGA par Mumford et d’autres membres du conseil consultatif des traversiers des communautés côtières, qu’ils prendraient ces questions en considération.

Planification future

Au cours des neuf prochains mois, BC Ferries a déclaré qu’elle élaborerait une stratégie à long terme pour surmonter les défis actuels et mieux répondre aux besoins des communautés côtières. Les consultations devraient commencer cet automne avec un plan complet.

BC Ferries a déclaré qu’elle commencerait à consulter les communautés et les parties prenantes, le plan complet devant être déployé au printemps prochain.

Cependant, McNeely craint que cela n’arrive trop tard pour changer grand-chose pour l’été prochain. Il affirme que BC Ferries décide maintenant de son budget et de son financement pour l’année prochaine.

« Nous avons entendu une chose similaire l’année dernière : ‘Soyez avec nous. C’est une année unique.’ Nous entendons encore une fois un ‘ours avec nous. Nous allons nous en sortir’ », a-t-il déclaré.

« Si vous faites votre planification après avoir établi votre budget, vous vous retrouvez face à certaines contraintes qui ne seront peut-être pas faciles à modifier. »