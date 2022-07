BC Ferries congédie son PDG – Kelowna Capital News

BC Ferries a annoncé avoir licencié son PDG et promu son directeur financier au poste de PDG par intérim.

La compagnie de ferry, dans un communiqué de presse vendredi 22 juillet, a annoncé les changements de direction.

Selon le communiqué, le British Columbia Ferry Services Board “a décidé de mettre fin” au contrat de Collins et il “quitte BC Ferries, avec effet immédiat”.

« Nous remercions M. Collins pour son travail acharné et son dévouement envers BC Ferries. Nous lui souhaitons bonne chance dans tous ses projets futurs », a déclaré Joy MacPhail, présidente du conseil d’administration, dans le communiqué.

Collins travaillait pour BC Ferries depuis 2004 et en était le PDG depuis 2017.

« Comme de nombreuses organisations, BC Ferries a récemment fait face à des pénuries de personnel, des interruptions de service et des défis liés à la COVID. Il n’y a pas de solution miracle à ces défis systémiques, mais en tant que conseil d’administration, nous pensons qu’il est temps de renouveler, de nouvelles idées et un engagement renouvelé envers les normes les plus élevées de service à la clientèle, de sécurité et d’abordabilité », a déclaré MacPhail dans le communiqué.

Collins aura droit à une indemnité de départ, bien que “ce montant n’ait pas encore été finalisé”, a déclaré BC Ferries.

Le conseil d’administration a ajouté qu’il est heureux d’annoncer la nomination de Jill Sharland au poste de présidente-directrice générale par intérim. Elle est promue de vice-présidente et chef de la direction financière.

“Elle continuera à remplir ses fonctions de directrice financière alors qu’elle dirige l’entreprise dans la fourniture d’un service de traversier sûr, fiable et abordable vers la côte de la Colombie-Britannique”, indique le communiqué.

Le BC Ferry Services Board a noté qu’«une recherche robuste et professionnelle» sera bientôt lancée pour un PDG permanent.

