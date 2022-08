BC Ferries annule au moins une douzaine de traversées, accuse le manque de personnel

Au moins une douzaine de traversées de BC Ferries le long de la côte sud ont été annulées samedi, la société blâmant la “disponibilité de l’équipage” pour ses luttes continues.

A midi, 12 départs avaient été annulés. Neuf autres traversées risquaient d’être annulées entre Swartz Bay, Mayne Island, Pender Island et Tsawwassen.

BC Ferries a par la suite annoncé des horaires modifiés pour le Mayne Queen et le Salish Heron afin d’aider les voyageurs à se rendre à destination.

#ServiceNotice #MQueen fonctionnera selon un HORAIRE MODIFIÉ cet après-midi

14h50, 21h30 SwartzBay – OtterBay

15h50, 22h30 OtterBay – VillageBay

4h30. 23h10 VillageBay – SwartzBay

17h35 SwartzBay – LyallHarbour

18h55 LyallHarbour – SturdiesBay

20h05 SturdiesBay – SwartzBay^jr —@BCFerries

Les annulations du matin comprenaient quatre traversées entre Tsawwassen sur le continent et Swartz Bay sur l’île de Vancouver.

“Nous avons besoin d’un nombre spécifique de membres d’équipage à bord du navire pour assurer la sécurité de nos passagers”, a déclaré BC Ferries dans un communiqué. “La décision d’annuler une navigation dans ces circonstances est prise lorsque nous avons épuisé toutes les options pour trouver un équipage de remplacement.”

Plus tard samedi, BC Ferries annulation des départs du dimanche et du lundi sur le Northern Sea Wolf entre Bella Coola et Port Hardy en raison d’un problème mécanique avec le moteur principal du navire.

Les annulations de navigation sont devenues un événement régulier sur le réseau de traversiers de la Colombie-Britannique cet été, le nombre élevé d’annulations étant cité comme raison du licenciement du PDG de la société à la fin juillet.

La première édition8:18BC Ferries clôture son assemblée générale annuelle après un été tumultueux La présidente des comités consultatifs sur les ferries, Diana Mumford, discute avec Stephen Quinn de ce qui a été discuté.

Selon le BC Ferry and Marine Workers ‘Union, les pénuries de personnel persistantes sur les navires de BC Ferries ont été imputées aux membres d’équipage qui sont tombés malades avec COVID-19, à un manque d’embauche et à un manque d’équipage qualifié.

Un amendement à la Loi sur les ferries côtiers est actuellement devant la législature. L’amendement assurerait une plus grande surveillance des opérations de BC Ferries. Le syndicat s’est prononcé en faveur de la législation dans le passé.

La société de ferry a déclaré aux passagers piétons du terminal de Swartz Bay que les parkings payants étaient complets samedi après-midi. On leur a conseillé d’arriver en transport en commun ou en taxi.