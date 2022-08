BC Ferries annonce le printemps le plus achalandé de tous les temps pour le trafic de véhicules

Un nombre record de véhicules ont été transportés sur la côte de la Colombie-Britannique au printemps dernier.

BC Ferries a publié ses résultats du premier trimestre aujourd’hui, le 18 août, et a annoncé que le trafic de véhicules ce printemps avait augmenté de 42 % par rapport à l’année précédente pour atteindre ses niveaux les plus élevés jamais enregistrés pour cette période de l’année.

Le trafic passagers dans son ensemble a augmenté de 74 % par rapport au premier trimestre de l’année dernière, mais était de 6,3 % inférieur aux niveaux d’avant la COVID-19 ; cependant, la circulation automobile au premier trimestre de cette année a augmenté de 3,8 % par rapport à avant la pandémie.

Les revenus et les bénéfices ont également augmenté, a noté la compagnie de ferry dans un communiqué de presse. Les revenus du premier trimestre de 2022 ont augmenté de 35,7 millions de dollars par rapport à l’année précédente, ce que BC Ferries a attribué à la hausse des volumes de trafic ainsi qu’aux ventes au détail. En supprimant le financement de la reprise en cas de pandémie de « redémarrage en toute sécurité » des calculs, les revenus de BC Ferries ont augmenté de 93,2 millions de dollars par rapport à l’année précédente.

Le bénéfice net de la société pour le trimestre s’élevait à 7,9 millions de dollars, contre 4,7 millions de dollars, et les dépenses d’exploitation étaient de 242,1 millions de dollars, contre environ 211 millions de dollars. BC Ferries a indiqué que les dépenses plus élevées étaient principalement dues à un plus grand nombre de traversées – qui s’accompagnaient de coûts de main-d’œuvre plus élevés et d’une plus grande consommation de carburant – et à des coûts de carburant plus élevés.

BC Ferries a annoncé des dépenses en immobilisations de 26,5 millions de dollars au premier trimestre, qui comprenaient des mises à niveau « quart de vie » des navires de la classe Coastal, des travaux sur le rivage au terminal de Tsawwassen, des mises à niveau informatiques et d’autres projets.

« Nous sortons de la pandémie reconnaissants envers les gouvernements fédéral et provincial pour le financement des secours en cas de pandémie, et envers les employés de BC Ferries pour leur engagement à donner la priorité à la sécurité, à opérer dans l’intérêt public et à s’assurer que les voyages en ferry sont aussi fiables que possible », a déclaré Jill Sharland, présidente et chef de la direction par intérim de la société. “À l’avenir, notre objectif reste d’assurer le bien-être et la sécurité de nos employés et de nos clients.”

BC Ferries a reconnu les récentes annulations de navigation en raison de pénuries d’équipage, mais a calculé que les annulations représentent moins de 1 % des voyages en ferry.

“La société présente ses excuses à ses clients pour ces interruptions de service et continue de prendre toutes les mesures raisonnables pour réduire l’impact sur le public voyageur”, indique le communiqué.

