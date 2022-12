BC et Vancouver s’associent pour construire des logements modulaires pour les résidents du Downtown Eastside

La Colombie-Britannique et la ville de Vancouver s’associent pour construire 90 unités de logement modulaires avec des services de soutien 24 heures sur 24 pour les personnes en situation d’itinérance dans le Downtown Eastside.

Le premier ministre David Eby a déclaré que les maisons temporaires serviront de «pont» vers des services de santé et des logements plus permanents et stables.

Un communiqué du ministère indique que les unités seront situées à deux endroits distincts près des stations Science World et Olympic Village SkyTrain et devraient ouvrir en mars 2023.

Il indique que les unités seront offertes aux personnes vivant actuellement dans des refuges, libérant ainsi davantage de ces pas pour les personnes vivant dans ce que le ministère décrit comme des «campements dangereux», y compris ceux le long de la rue Hastings à Vancouver et d’un parc riverain.

Les maisons font partie du plan de logement de 7 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique et, avec une durée de vie d’au moins trois ans, elles sont considérées comme une étape de transition pendant le développement de logements permanents.

Le maire de Vancouver, Ken Sim, affirme que la ville est au milieu de l’une des « plus grandes crises » de son histoire, et l’annonce d’aujourd’hui fait des « progrès significatifs » vers la sécurisation de logements de qualité pour les résidents les plus vulnérables.

« Nous applaudissons la réponse continue du gouvernement provincial à l’appel à une plus grande implication des cadres supérieurs dans la crise du Downtown Eastside », a déclaré Sim.

La Presse canadienne

