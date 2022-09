BC Cancer lance une campagne de financement de 500 millions de dollars alors que le nombre de patients devrait augmenter – Kelowna Capital News

La BC Cancer Foundation a annoncé sa toute première campagne de financement à l’échelle de la province mercredi 21 septembre, au milieu des prévisions d’une augmentation exponentielle des diagnostics d’ici 2030.

L’organisation, qui prend en charge environ 80 000 patients par an, vise un objectif de 500 millions de dollars. C’est un total élevé, mais un BC Cancer en a déjà obtenu plus de la moitié, avec plus de 250 millions de dollars engagés par des philanthropes avant le lancement public.

La collecte de fonds est maintenant vitale, selon l’organisation. D’ici 2030, on estime que 37 000 Britanno-Colombiens recevront un diagnostic de cancer chaque année, selon un article de recherche de 2015 du BC Medical Journal. C’est une augmentation de 57% par rapport à 2012. Le document estime également une augmentation de 19% des décès par cancer au cours de la même période, passant de 9 107 en 2012 à 11 195 en 2030.

Cela est dû en grande partie au vieillissement de la population de la Colombie-Britannique. D’ici 2031, près du quart des Britanno-Colombiens auront plus de 65 ans, selon les projections du gouvernement. Le cancer devient beaucoup plus fréquent à mesure que les gens vieillissent, en particulier chez les personnes âgées de 70 à 90 ans.

Cependant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, a déclaré la présidente et chef de la direction de BC Cancer, Sarah Roth. Le nombre de patients atteints de cancer augmente également parce que beaucoup vivent plus longtemps ou battent la maladie de façon permanente.

Indépendamment des bonnes ou des mauvaises nouvelles, les deux facteurs augmentent tous les deux la pression sur le système de traitement et de soins de la Colombie-Britannique, dit Roth.

Les 500 millions de dollars cibleront le cancer dans trois domaines : financer la recherche, retenir de nouveaux experts par le biais de bourses et d’essais cliniques et augmenter le nombre de centres de cancérologie dans la province.

La philanthropie est particulièrement importante en ce qui concerne la recherche, dit Roth, car elle n’est pas financée par le gouvernement.

« Il y a toujours de l’argent des donateurs qui est nécessaire pour alimenter l’innovation et essayer de nouvelles choses en science », dit-elle.

Au cours des dernières années, les médecins de la Colombie-Britannique ont effectué la toute première intervention chirurgicale efficace pour prévenir le cancer de l’ovaire et les chercheurs ont mis au point un test sanguin unique en son genre pour une analyse approfondie de la composition cancéreuse des patientes. Le centre de recherche Deeley de BC Cancer à Victoria est également le seul laboratoire au Canada à fabriquer des cellules CAR-T, utilisées pour détruire les cellules cancéreuses du sang.

Le rêve de Roth pour la campagne est de susciter la même urgence et la même action pour le traitement du cancer qui ont été mises derrière la création de vaccins COVID-19.

« Nous avons besoin de la même poussée et des mêmes efforts dans le domaine du cancer, car il y a tellement d’espoir à l’horizon », dit Roth.

Les fonds serviront également à soutenir la santé mentale des patients et de leurs familles. C’est un domaine sur lequel Roth dit qu’ils se concentrent de plus en plus.

Pour plus d’informations sur la campagne Beyond Belief, rendez-vous sur GoBeyondBeliefBC.ca.

