BC Amber Alert: Nouvelles photos publiées après l’observation à Kamloops

La gendarmerie dit que le suspect dans une alerte Amber en cours en Colombie-Britannique a été vu faire l’épicerie à Kamloops le week-end dernier.

Jeudi, la GRC de Surrey a publié de nouvelles images de Verity Bolton et du camion et de la remorque dans lesquels elle voyagerait.

Bolton est la mère d’Aurora Bolton, huit ans, et de Joshuah Bolton, 10 ans, qui font l’objet d’une alerte Amber publiée mercredi.

Dans une vidéo de surveillance de l’épicerie de Kamloops où Verity Bolton a été vue le 15 juillet, les enfants ne sont pas présents, a indiqué la police.



Ceci est une mise à jour de dernière minute. L’histoire originale suit.

Le père de deux jeunes enfants de Surrey qui auraient été enlevés par leur mère dans l’Okanagan – déclenchant une alerte Amber – partage de nouveaux détails sur leur disparition.

Aurora, 8 ans, et Joshuah Bolton, 10 ans, n’ont pas été vus depuis près de trois semaines.

La GRC a émis une alerte Amber mercredi après-midi – en envoyant des notifications aux téléphones portables dans toute la province.

Un homme, s’identifiant comme le père des enfants, a posté sur Facebook mercredi en fin d’après-midi.

«Ils voyageraient avec leur mère et un homme et trois chiots, deux ont environ six mois et se ressemblent et un chiot, tirant probablement aussi un camping-car», a écrit Paul Beauregard.

La police s’inquiète pour sa santé mentale et sa capacité à s’occuper des enfants.

« Les circonstances depuis le départ des enfants ont changé et évolué. Il s’agit d’une situation très fluide et sur la base de certains des incidents qui se sont produits et des informations que nous avons apprises depuis le rapport, nous pensons que les enfants sont en danger », a déclaré le cap. Vanessa Munn, de la GRC de Surrey mercredi.

Les gendarmes disent que les enfants sont partis en vacances dans l’Okanagan avec leur mère le 28 juin.

Ils ont été vus pour la dernière fois deux jours plus tard au Krafty’s Kitchen and Bar à Kelowna.

Aurora Bolton est décrite comme pesant 55 livres et mesurant 3 pieds 11 pouces, avec des yeux bruns et des cheveux bruns mi-longs qui sont probablement tressés. Elle a une dent de devant ébréchée, de petites taches de rousseur sur le visage et a été vue pour la dernière fois portant une robe bleue avec des fleurs colorées dessus.

Joshuah Bolton est décrit comme pesant 70 livres, mesurant 4’10 « , avec des yeux bleus et des cheveux bruns de longueur courte à moyenne, décrits comme une coupe adulte. Il a été vu pour la dernière fois portant un short et un t-shirt.

Leur mère, Verity Bolton, a 45 ans.

Elle est décrite comme pesant 119 livres, mesurant 5 pi 2 po, avec les cheveux et les yeux bruns.

« Nous pensons que la mère prend en fait des mesures actives pour empêcher le retour des enfants à leurs parents principaux », a déclaré Munn.

Elle était censée rendre les enfants à leur père, qui est leur principal soignant lundi, mais ne l’a pas fait.

Personne n’a été en mesure de la contacter depuis.

La GRC a indiqué qu’elle voyageait peut-être dans une camionnette à cabine multiplace Dodge Ram 2500 bleue de 2012, portant la plaque d’immatriculation de la Colombie-Britannique SJ2 708.

Les enquêteurs n’ont pas été en mesure de fournir au public une zone plus étroite de l’endroit où ils pourraient se trouver, car trois semaines se sont écoulées depuis leur dernière observation, ce qui leur a peut-être permis de parcourir une bonne distance.

« Si vous avez des informations provenant d’un endroit spécifique, par exemple, des observations précédentes, nous vous demandons de contacter la police locale de juridiction dans cette zone spécifique afin que tous les informations puissent être suivies immédiatement », a déclaré Munn.

Toute personne ayant vu Aurora Bolton et Joshuah Bolton, Verity Bolton ou le véhicule de Verity Bolton est priée de ne pas s’approcher, mais plutôt d’appeler immédiatement le 9-1-1.