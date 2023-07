BC Amber Alert: Nouvelles photos publiées après l’observation à Kamloops

SURREY, C.-B. –

Les gendarmes disent que la suspecte dans une alerte Amber en cours en Colombie-Britannique a été vue faire l’épicerie à Kamloops le week-end dernier – et qu’elle pourrait être accompagnée de deux hommes.

Jeudi, la GRC de Surrey a publié de nouvelles images de Verity Bolton et du camion et de la remorque dans lesquels elle voyagerait.

Bolton est la mère d’Aurora Bolton, huit ans, et de Joshuah Bolton, 10 ans, qui font l’objet d’une alerte Amber publiée mercredi.

Dans une vidéo de surveillance de l’épicerie de Kamloops où Verity Bolton a été vue le 15 juillet, les enfants ne sont pas présents, a indiqué la police.

Cpl. Vanessa Munn a déclaré que le suspect « voyageait probablement avec deux autres hommes » – son père, Robert Bolton, 74 ans, et son petit ami, Abraxas Glazov, 53 ans.

« On pense qu’ils sont en possession d’une remorque supplémentaire – une grande caravane », a déclaré Munn aux journalistes lors d’une conférence de presse jeudi après-midi.

Les autorités pensent que Verity Bolton conduit un Dodge Ram 2500 « sale et bleu foncé » 2012 avec la plaque d’immatriculation BC SJ2708, et tracte une remorque à chevaux à pare-chocs blanc.

La police décrit le véhicule suspect comme une « remorque de style cheval/utilitaire à pare-chocs blanc remorquée par un Dodge Ram 2500 bleu foncé 2012 ». (GRC de Surrey)

La police a déclaré que le groupe était également en possession d' »une grande caravane », dont ils ont partagé une photo jeudi. (GRC de Surrey)

Un homme s’identifiant comme le père des enfants a posté sur Facebook tard mercredi après-midi, affirmant que le groupe pourrait également être en possession de trois chiens.

« Deux ont environ six mois et se ressemblent et un chiot », a écrit Paul Beauregard.

La police s’est dite préoccupée par la santé mentale de la mère et sa capacité à s’occuper des enfants.

« Grâce à l’enquête, la police a déterminé qu’il y avait un risque imminent pour la sécurité et le bien-être d’Aurora et de Joshuah », a déclaré Munn.

Les autorités ont également partagé jeudi une déclaration au nom de la famille des enfants exhortant le public à « continuer à être vigilant dans la recherche de Josh et Aurora, qui nous manquent beaucoup et espérons … qu’ils rentreront chez eux sains et saufs très bientôt ».

« Toute notre famille est dévastée par les récents événements », indique le communiqué.

Les gendarmes disent que les enfants sont partis en vacances dans l’Okanagan avec leur mère le 28 juin. Les enfants ont été vus deux jours plus tard au Krafty Kitchen + Bar à Kelowna, puis de nouveau en passant par la région de Merritt le 7 juillet – mais n’ont pas été repérés depuis.

La police a publié des photos des enfants enregistrées dans une station-service à Merritt le 7 juillet 2023. (GRC de Surrey)

Munn a déclaré qu’ils n’avaient aucune raison de soupçonner que la mère et les enfants avaient quitté la province, mais qu’ils « continueraient à suivre toutes les voies d’enquête ».

Aurora Bolton est décrite comme pesant 55 livres et mesurant 3 pieds 11 pouces, avec des yeux bruns et des cheveux bruns mi-longs qui sont probablement tressés. Elle a une dent de devant ébréchée, de petites taches de rousseur sur le visage et a été vue pour la dernière fois portant une robe bleue avec des fleurs colorées dessus.

Joshuah Bolton est décrit comme pesant 70 livres, mesurant 4’10 « , avec des yeux bleus et des cheveux bruns de longueur courte à moyenne, décrits comme une coupe adulte. Il a été vu pour la dernière fois portant un short et un t-shirt.

Leur mère, Verity Bolton, a 45 ans.

Elle est décrite comme pesant 119 livres, mesurant 5 pi 2 po, avec les cheveux et les yeux bruns.

La GRC en Colombie-Britannique a émis une alerte Amber pour deux enfants le mercredi 19 juillet 2023. (Crédit d’image : GRC de la Colombie-Britannique)

S’exprimant mercredi, Munn a déclaré que la police « pense que la mère prend en fait des mesures actives pour empêcher le retour des enfants à leurs parents principaux ».

Elle était censée rendre les enfants à leur père – qui est leur principal soignant – lundi, mais ne l’a pas fait.

Personne n’a été en mesure de la contacter depuis.

Sur la photo publiée jeudi, Bolton est vêtu de noir, portant une casquette de baseball noire et des lunettes de soleil noires.

La police n’a pas précisé où à Kamloops la photo de surveillance a été prise, mais a déclaré que les enquêteurs ont pu confirmer que la photo est bien d’elle.

Le Groupe des crimes graves de la GRC de Surrey a repris l’enquête et travaille avec la GRC de Kamloops, a indiqué la police.

Il est conseillé à quiconque aperçoit la famille de ne pas l’approcher, mais plutôt d’appeler le 911.