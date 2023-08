BC Amber Alert : Accusations d’enlèvement portées après la découverte d’enfants en Alberta

La mère de deux enfants qui ont fait l’objet d’une alerte Amber en Colombie-Britannique, ainsi que son petit ami, ont été accusés d’enlèvement après avoir été retrouvés sur une propriété rurale en Alberta.

Afin de protéger la vie privée des enfants, CTV News ne nomme pas les adultes. Tous les noms et photos ont également été supprimés des histoires précédentes maintenant que les enfants ont été retrouvés en sécurité.

La mère fait face à deux chefs d’enlèvement en violation d’une ordonnance de garde et son petit ami fait face à deux chefs d’enlèvement d’une personne de moins de 14 ans, selon une mise à jour des autorités sur l’affaire.

Lors d’une conférence de presse dimanche, la GRC de Surrey a fourni plus d’informations sur comment et où les enfants, une fille de huit ans et un garçon de 10 ans, ont été retrouvés.

Samedi, la GRC a déployé son équipe d’intervention d’urgence dans une propriété rurale près d’Edson, à environ 200 kilomètres d’Edmonton et à près de 700 kilomètres de l’endroit en Colombie-Britannique où les enfants ont été vus pour la dernière fois.

« Notre priorité absolue était d’assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées », indique un communiqué de presse de la police, ajoutant que les policiers ont trouvé les deux enfants et trois adultes sur la propriété. Alors que la mère des enfants et son petit ami ont été arrêtés, le troisième adulte – précédemment identifié comme étant le grand-père des enfants – a été détenu.

« Les enfants ont été emmenés chez leur père qui attendait avec les enquêteurs d’un détachement voisin en Alberta », poursuit le communiqué de la GRC de Surrey.

Une recherche de la propriété est en cours.

Les autorités disent avoir reçu 435 pourboires de plusieurs provinces alors que l’alerte Amber était en vigueur.

« Nos enquêteurs sont restés ouverts à toutes les possibilités à chaque étape de l’alerte Amber et ont travaillé avec diligence 24 heures sur 24 pour faire avancer l’enquête et ramener ces enfants à la maison en toute sécurité », a déclaré le porte-parole de la GRC de Surrey, le cap. Vanessa Munn a déclaré dans le communiqué.

« Les enfants ont été réunis avec leur famille, qui leur est extrêmement reconnaissante. C’est le résultat que nous espérions tous. »

Les accusés sont toujours détenus en Alberta, en attendant leur prochaine comparution devant le tribunal.