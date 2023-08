BBY, BIG, COIN, NIO et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux à midi.

Meilleur achat — Les actions ont bondi de près de 6 % après que les bénéfices du détaillant au deuxième trimestre ont dépassé à la fois les résultats supérieurs et inférieurs. Le bénéfice ajusté par action s’est établi à 1,22 $, contre 1,06 $ attendu par les analystes interrogés par Refintiv. Les revenus se sont élevés à 9,58 milliards de dollars, dépassant l’estimation consensuelle de 9,52 milliards de dollars. Cependant, Best Buy a abaissé la partie supérieure de ses prévisions de revenus pour l’année.

Gros lots — Le détaillant discount a bondi de 26,7 % après que son rapport sur les bénéfices ait été meilleur que prévu par les analystes. Big Lots a perdu 3,24 $ par action, sur une base ajustée, soit moins que les 4,11 $ prévus par les analystes interrogés par FactSet. Les revenus ont dépassé l’estimation consensuelle de 1,1 milliard de dollars, s’établissant à 1,14 milliard de dollars.

Coinbase , Marathon numérique , Plateformes anti-émeute — Les actions liées au secteur des crypto-monnaies ont grimpé en flèche après qu’un tribunal s’est prononcé contre la Securities and Exchange Commission dans un procès concernant les ETF au comptant Bitcoin. Les actions de Coinbase, qui est désigné comme partenaire dépositaire dans plusieurs ETF Bitcoin proposés, ont bondi de 13 %. Les actions minières Bitcoin ont également augmenté, Marathon Digital en hausse de 24 % et Riot Platforms en hausse de 15 %.

3M — Les actions ont gagné 2,6% après que la société a accepté de régler des poursuites concernant des bouchons d’oreilles militaires américains potentiellement défectueux pour 6,01 milliards de dollars. L’accord était devenu le plus grand litige délictuel de masse de l’histoire des États-Unis.

Heico — Le fabricant de moteurs et de pièces d’avion a reculé de 3,1 %. Malgré des revenus supérieurs aux attentes pour le trimestre, la société a déclaré que sa marge opérationnelle avait diminué par rapport au même trimestre de l’année dernière.

Nio — Le constructeur chinois de véhicules électriques a glissé de 5,8 % après avoir enregistré une perte trimestrielle plus importante que prévu. Géant de l’industrie Tesla a grimpé de plus de 5,4%.

Nvidia — Le titre de l’intelligence artificielle a augmenté de 4 %, dans le cadre d’une hausse plus large parmi les titres technologiques au cours de la séance de mardi. Morgan Stanley a réitéré sa surpondération sur le titre, notant que ses solides résultats de la semaine dernière peuvent être un signal positif pour la chaîne d’approvisionnement de l’IA.

Titres en portefeuille PDD — Les actions cotées aux États-Unis ont bondi de 17,8 %. La société chinoise de commerce électronique a dépassé les attentes de Wall Street en publiant ses résultats du deuxième trimestre. Il a noté un changement positif dans la confiance des consommateurs au cours du trimestre.

Oracle — Le géant du logiciel Oracle a grimpé de 2,9% suite à une mise à niveau d’UBS pour acheter à neutre. UBS a déclaré que le titre pourrait connaître un potentiel de hausse en raison des vents favorables liés à l’intelligence artificielle.

AT&T , Verizon — Les géants des télécommunications ont chacun ajouté 2,3% grâce à une mise à niveau de Citi à acheter. La société a cité la stabilisation de l’environnement sans fil et a déclaré que les valorisations des actions pourraient surescompter les coûts potentiels liés à l’atténuation des câbles recouverts de plomb.

Alphabet , Moteurs généraux — Google Cloud et General Motors ont annoncé mardi qu’ils travaillaient ensemble pour explorer les opportunités d’intelligence artificielle dans l’ensemble des activités du constructeur automobile. Suite à cette annonce, les actions d’Alphabet, société mère de Google Cloud, et de General Motors ont augmenté respectivement de 3,5 % et 0,6 % à midi.

Catalent — Catalent a bondi de plus de 5 % après que la société de biotechnologie a publié de solides perspectives de revenus et annoncé un accord avec l’investisseur activiste Elliott Investment Management. Pour l’exercice 2024, Catalent prévoit des revenus compris entre 4,30 et 4,50 milliards de dollars, bien au-dessus des 4,19 milliards de dollars attendus par les analystes interrogés par FactSet. De plus, Catalent a accepté de nommer quatre nouveaux administrateurs indépendants à son conseil d’administration, dont deux seront nommés par Elliott. Il a également accepté de revoir ses activités et sa stratégie.

Travaux biologiques de Ginkgo — Les actions de la société de biotechnologie ont bondi de plus de 18 % après l’annonce d’un partenariat cloud et IA de cinq ans avec Google Cloud. Dans le cadre de cet accord, Ginkgo Bioworks travaillera à la création de nouveaux grands modèles de langage destinés à la biologie et à la biosécurité. Les actions d’Alphabet ont récemment augmenté de plus de 3%.

Rockwell Automatisation — Le titre industriel a gagné près de 2 % après que Wells Fargo a revalorisé le titre de sous-pondéré à pondération égale. La société de Wall Street s’est dite optimiste quant au potentiel de croissance des bénéfices de Rockwell.

Airbnb — La plateforme de réservation de vacances a grimpé de 4,8 %. Bernstein a réitéré sa note de surperformance et a déclaré que les investisseurs devraient acheter le titre après un récent recul des cours des actions.

Palantir – Le stock de logiciels a bondi de plus de 5%. Bank of America a réitéré sa note d’achat sur Palantir, qualifiant la société d' »acteur clé » dans la mise en œuvre d’une IA sécurisée malgré le récent recul des actions.

Splunk — Les actions de la société de logiciels ont augmenté de 1,8 % mardi après que Jefferies a désigné la société comme l’un des premiers choix dans une note de mardi. Jefferies a déclaré que Splunk était désormais en mesure de générer des augmentations de chiffre d’affaires annuelles de l’ordre de l’ordre de l’adolescence après une refonte de la direction qui a commencé il y a 18 mois.

Futu Holdings — Le titre asiatique de gestion de patrimoine a bondi de 10 % à la suite d’une double mise à niveau pour acheter suite à la sous-performance de Bank of America. La banque de Wall Street a déclaré s’attendre à une croissance accrue sur les marchés étrangers.

Partenaires énergétiques NextEra — Le titre de l’énergie a progressé de 3,7 % grâce à une mise à niveau de Raymond James pour surperformer les performances du marché. Raymond James a déclaré que les investisseurs devraient acheter la baisse du titre.

