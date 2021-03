BBC Three reviendra l’année prochaine en tant que chaîne de télévision afin d’élargir le public plus jeune | Nouvelles du Royaume-Uni

BBC Three reviendra en tant que chaîne de télévision en 2022, a déclaré la société.

Après avoir cessé ses activités en 2016, la chaîne de télévision a été remplacée par une version uniquement en ligne, disponible sur iPlayer.

La BBC a déclaré qu’elle viserait à doubler les investissements sur les commandes de BBC Three au cours des deux prochaines années suite au succès d’émissions telles que Normal People, Rupaul’s Drag Race et Fleabag.

À partir de janvier de l’année prochaine, il devrait commencer à être rediffusé entre 19 h 00 et 4 h 00 chaque jour, et ciblera un public âgé de 16 à 34 ans.

En conséquence, les programmes CBBC se termineront à 19 heures.

L’annonce intervient après que le plan annuel de la BBC 2020/21 ait indiqué qu’il restait une audience pour la télévision diffusée sur BBC Three.

Charlotte Moore, responsable du contenu à la BBC, a déclaré que la chaîne avait été une réussite, soutenant « la créativité, les nouveaux talents et les idées courageuses ».

Elle a ajouté: « Il a un contenu passionnant et révolutionnaire qui mérite le plus large public possible et l’utilisation d’iPlayer parallèlement à une chaîne de diffusion offrira le plus de valeur. »

La société vise au moins les deux tiers des dépenses du programme à l’extérieur de Londres.

En tant que chaîne, BBC Three était surtout connue pour ses émissions à succès telles que Gavin et Stacey, et a remporté diverses distinctions, notamment des prix BAFTAS et RTS.

En mars 2014, la BBC a annoncé qu’elle prévoyait de mettre la chaîne en ligne, avec des rapports indiquant qu’elle économiserait environ 30 millions de livres sterling.

La nouvelle a conduit à une manifestation devant la BBC.

Plus de 300 000 personnes ont signé une pétition sur change.org pour sauver la chaîne, tandis que des célébrités telles que Daniel Radcliffe, Aidan Turner, Lena Headey, Olivia Colman et Richard E Grant ont toutes signé une lettre.