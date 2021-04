BBC THREE a annoncé une nouvelle série de style Top Gear, qui verra de jeunes agriculteurs piloter des tracteurs «gonflés».

Le programme porte actuellement le titre provisoire de The Fast and The Farmer (ish), une pièce de théâtre sur la franchise de films d’action de course Fast & Furious, avec Dwayne Johnson.

Pennsylvanie

La nouvelle série BBC verra les agriculteurs faire la course avec des tracteurs[/caption]

Des équipes de tout le Royaume-Uni et d’Irlande du Nord participeront, chaque épisode voyant deux groupes se battre l’un contre l’autre dans leurs tracteurs respectifs dans le but d’atteindre la finale.

Le fermier et l’influenceur en ligne Tom Pemberton présenteront l’émission – avec la star gérant un compte Instagram extrêmement populaire qui donne un aperçu de la vie à la ferme.

Le programme à venir est la première commande issue du partenariat de BBC Three avec BBC Northern Ireland et Northern Ireland Screen.

La BBC a en outre expliqué dans un communiqué de presse: «Avec 11 millions de personnes vivant dans les zones rurales du Royaume-Uni et environ un quart d’entre elles de moins de 30 ans, The Fast And The Farmer (ish) donne un aperçu de la vie des jeunes agriculteurs, dans un nouvelle série compétitive divertissante qui met en valeur les talents de conducteur de tracteur.

Instagram

Il sera hébergé par le fermier réel Tom Pemberton[/caption]

Instagram

Tom a un compte Instagram populaire documentant sa vie dans une ferme[/caption]

«Chaque épisode verra deux équipes de têtes à essence et leurs tracteurs« gonflés »s’affronter dans une série de défis mettant à l’épreuve leurs compétences de conduite et la puissance de leur véhicule.»

La contrôleur de BBC Three, Fiona Campbell, a ajouté: «La qualité des idées du secteur nord-irlandais a été étonnante et il n’a pas été facile de décider quelle idée nous avons adoptée pour la série.

«C’est exactement pourquoi ce partenariat de collaboration existe et nous sommes vraiment enthousiasmés par The Fast And The Farmer (ish) et ce qu’il apportera à BBC Three.

«Nous avons hâte de voir les nouveaux pilotes et nous savons déjà que nous sommes sur le point de prendre une décision tout aussi difficile pour décider lequel nous allons de l’avant.»

Canal 5

Notre Yorkshire Farm a été un succès d’audience pour Channel 5 l’année dernière[/caption]

MTV / BEEM

Celebs On The Farm diffusé sur MTV cette année[/caption]









Et le responsable de la commande de contenu à la BBC en Irlande du Nord, Eddie Doyle, a déclaré: «Alleycats [production company] ont fait un travail incroyable avec The Fast And The Farmer (ish), montrant comment la compétitivité rurale peut être convertie en divertissement à indice d’octane élevé qui correspond parfaitement à la marque principale de BBC Three.

«Nous sommes ravis que notre travail avec BBC Three et Northern Ireland Screen ait conduit à cette merveilleuse nouvelle série et sommes tout aussi enthousiasmés par la série de pilotes à venir.»

La BBC n’est pas le seul radiodiffuseur à s’essayer aux programmes télévisés sur le thème de la ferme ces derniers temps, avec la série documentaire de Channel 5 Our Yorkshire Farm, qui a été choquée l’été dernier.

L’émission de téléréalité MTV Celebs On The Farm a également été diffusée sur nos écrans cette année, mettant en vedette Kerry Katona et Montana Brown.