BBC Sport à la traîne Alphonso Davies? Une musique titanesque joue alors que le Beeb rejoue le penalty manqué du Canada contre la Belgique

Le penalty manqué d’Alphonso Davies contre la Belgique allait toujours être rejoué par BBC Sport avant leur prochain match contre la Croatie – mais le choix de la musique pour le montage d’ouverture du match était… intéressant.

La couverture par le Beeb de l’affrontement du Canada contre les Croates a commencé par des images typiquement canadiennes avec un narrateur nord-américain parlant d’une partie de l’iconographie de la nation typiquement polie, alors que des images d’orignaux, de bernaches du Canada, de sirop d’érable et même de Ryan Gosling ont éclaté.

Alors que le montage évoquait le fait que Les Rouges n’avaient jamais marqué lors d’une Coupe du monde, cependant, cette défaite déchirante de 12 mètres a été rejouée – mais pas avec quelque chose comme Drake ou Arcade Fire jouant en arrière-plan.

Nous avons vu beaucoup de mèmes de l’icône canadienne Céline Dion My Heart Will Go On du film Titanic jouant en arrière-plan – mais celui-ci a frappé différemment.

Vous pouvez voir le montage en regardant de le début de la couverture sur BBC iPlayer (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Le Canada entre dans ce match soutenu par la performance qu’il a réalisée contre l’équipe classée numéro 2 mondiale, la Belgique, sinon le résultat final. Les Red Devils ont finalement profité d’un long ballon de Toby Alderweireld qui s’est frayé un chemin jusqu’à Michy Batshuayi mais a été largement dominé pendant les 90 minutes.

L’équipe de John Herdman a pressé efficacement et a été félicitée pour son style à indice d’octane élevé, mais n’a finalement pas eu le tranchant pour marquer contre les Belges, malgré toute leur domination. La défaite de 1-0 signifie que le Canada doit obtenir un résultat positif de son dernier match de groupe pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale.