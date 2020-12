BBC Radio 1 bouscule sa programmation pendant la période des fêtes.

La station prévoit d’accueillir 33 présentateurs invités – du lendemain de Noël au jour de l’an – et l’une des étoiles montantes sera le premier DJ sourd ou malentendant de Radio 1.

Will Kirk, 22 ans, de Sheffield – qui fait l’histoire de la station – a une perte auditive sévère à profonde des deux oreilles et porte des appareils auditifs.

Il sera en tête du mixage invité pour le Drum & Bass Show de Radio 1.

Will – qui a reçu un diagnostic de perte auditive à l’âge de sept mois – a révélé qu’il était excité pour cette opportunité unique dans sa vie en disant: «Je suis plus que ravi! C’est incroyable de pouvoir partager mon mix de batterie et de basse sur une telle puissance musicale, diffusée au Royaume-Uni et au-delà!







Parlant de sa perte auditive et de la façon dont il aime plaisanter à ce sujet, il a partagé: «Les obstacles se présentent, et comme vous pouvez l’imaginer être impliqué dans la musique et la vie nocturne, quelques-uns d’entre eux ont été rencontrés en cours de route.

«N’oublions pas non plus que mon handicap a ses avantages: je peux probablement mieux dormir que la plupart des gens. Quiconque me connaît bien sait que je fais souvent la lumière sur ma perte auditive, comme si je ne pouvais rien faire pour changer les circonstances, je ferais aussi bien de faire une blague à ce sujet.

Un certain nombre d’hôtes ont emprunté une voie non conventionnelle vers leur premier créneau sur Radio 1.

Jevanni Letford s’est qualifiée d’avocat avant de se lancer dans une carrière dans la radio et la musique et est maintenant le DJ officiel de la tournée pour KSI, et elle couvrira l’émission de Rickie, Melvin et Charlie.







Danni Diston, originaire de Cornwall, travaille actuellement comme assistant d’enseignement dans une école pour enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux et sera à l’avant-garde de Life Hacks de Radio 1.

Plusieurs des présentateurs ont commencé leur voyage de présentation à la radio étudiante, locale, communautaire ou hospitalière, y compris Nels Hylton, 24 ans, qui a déjà fait du bénévolat à Pure FM de l’Université de Portsmouth et à la station communautaire Transmission Roundhouse.

Ce Noël, Nels deviendra le premier présentateur noir à animer le Rock Show de Radio 1.

Le présentateur, DJ et YouTuber Shay Sade, de Reprezent et No Signal Radio, viennent également de la radio étudiante et communautaire; Dean McCullough, qui s’est porté volontaire à Wandsworth Radio avant de décrocher un créneau sur Gaydio; et Ellen Macleod, qui a commencé à faire du bénévolat à Bolton FM en 2017 avant de se diriger vers l’université.

Ellen, qui est née avec des difficultés de mobilité et utilise un fauteuil roulant, est actuellement étudiante à l’Université de Salford où elle gère la station étudiante Utter Radio, et co-anime un podcast avec deux amis.







Radio 1 a lancé un appel de présentateurs en octobre, demandant des soumissions à toute personne ayant une expérience radiophonique antérieure, que ce soit à la radio communautaire, hospitalière, étudiante ou locale.

La nouvelle liste a la chance de suivre les traces des DJ actuels de la station, notamment Greg James et Nick Grimshaw, qui ont tous deux commencé à présenter sur les stations étudiantes, la star de Strictly Come Dancing Clara Amfo, qui a commencé sa carrière en tant que stagiaire radio, et Annie Mac, qui travaillait auparavant comme assistant producteur de Zane Lowe.

Aled Haydn Jones, directeur de BBC Radio 1, a déclaré: «Nous avons lancé cette initiative en 2019 comme un moyen de donner à certains nouveaux jeunes présentateurs une chance de montrer leur talent au niveau national.

« Un an plus tard, cela s’est avéré être un tremplin fantastique, avec de nombreux présentateurs qui ont fait des concerts de suivi sur Radio 1 et au-delà. J’ai hâte d’entendre notre dernier groupe de présentateurs à l’antenne pendant la période des fêtes, et je J’ai hâte de voir ce que 2021 leur réserve à tous. »

