BBC Playback est un voyage nostalgique à travers les archives de conception graphique de la télévision

La BBC ouvre ses archives avec une toute nouvelle vitrine, mettant à l’honneur les logos et les identités emblématiques de l’histoire légendaire de la télévision et de la radio du diffuseur. BBC Playback est « conçue comme une capsule temporelle prête à imprimer et axée sur les tendances » présentée par l’équipe BBC Studios Brands and Licensing – un hommage à l’héritage ramenant une délicieuse vague de nostalgie des années 80 et 90.

En tant que l’un des meilleurs logos de l’histoire britannique, la BBC possède un héritage durable qui est resté intemporel à travers ses différentes itérations au fil des décennies. Que vous soyez un logophile ou un nostalgique, BBC Playback est un délice visuel rempli d’excellence en matière de conception graphique inspirante conçue pour inspirer.

Playback commémore l’héritage diversifié de la radio et de la télévision du diffuseur, avec des designs de la série rétro-futuriste Tomorrow’s World des années 1980 et le logo emblématique de Radio 1 de 1978 qui incorporait les fréquences FM 275-285. Présentant « la première identité de station de télévision 3D générée par ordinateur au monde » exclusivement conçue pour BBC 2, il s’agit d’une collection capsule qui célèbre l’innovation autant que la nostalgie.

« Je suis ravi d’annoncer que BBC Studios débloque les archives de certains des moments de conception de diffusion les plus mémorables de la BBC qui exploitent la nostalgie des tendances de la mode rétro et d’avoir l’opportunité de partager cela avec des partenaires potentiels lors du Brands Licensing Europe de cette année », a déclaré Andrew Carley, directeur des licences pour le Royaume-Uni/EMEA/Asie chez BBC Studios.

Créée comme une opportunité de merchandising pour les vêtements, les accessoires et les cadeaux, la collection sera lancée le 24 septembre lors du salon Brand Licensing Europe de cette année à l'Excel de Londres.